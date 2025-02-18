Договоренности с Москвой должны предусматривать механизм принуждения к их выполнению – Украина в Совбезе ООН

Любые договоренности с государством-агрессором должны включать механизм принуждения Москвы к их выполнению. Опыт Минских соглашений показывает, что Кремль всегда нарушает сделки, если они мешают его агрессивным и преступным намерениям.

Видео дня

Об этом сказала и. о. постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин в понедельник, 17 февраля, на заседании Совета Безопасности ООН, созванном РФ для обвинений Украины в невыполнении Минских договоренностей, передает Укринформ. Дипломатка подчеркнула, что вся история Минских договоренностей с 2014 года – список нарушений Москвой собственных обязательств.

Гайовишин подчеркнула, что нет оснований полагать, что подход россиян к договоренностям, например, по прекращению огня, изменился. Она убеждена, что россияне нарушат любое соглашение, как только этого потребует их новый агрессивный план.

"Именно поэтому любая договоренность с участием Кремля должна предусматривать механизм принуждения к исполнению и превентивные меры", – подчеркнула она.

По ее словам, Украина работает с партнерами по поиску сильных и эффективных решений для установления в Украине длительного и справедливого мира.

"Мир нельзя купить, особенно ценой права и принципов. Мир нельзя заменить умиротворением… Наша задача – не повторять ошибки прошлого, ведь цена этих ошибок – еще больше крови, страданий и разрушений", – подчеркнула представитель Украины.

Постпред РФ Василий Небензя со своей стороны выдал, что "в игру наконец-то активно включилась дипломатия, появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться", имея в виду позицию США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что гарантиями безопасности от союзников, которые бы устроили Украину, могут быть членство в ЕС, большое количество ракет, как превентивный шаг, и большая армия. Кроме того, Украина хотела бы получить от партнеров договоренности о защите вроде тех, которые имеет Израиль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!