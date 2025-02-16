'Мощный сигнал': Зеленский перечислил, какие гарантии безопасности нужны Украине

Гарантиями безопасности от союзников, которые устроили бы Украину, могут быть членство в Европейском Союзе, большое количество ракет, как превентивный шаг, и большая армия. Кроме того, Украина хотела бы получить от партнеров договоренности о защите по типу тех, которые есть у Израиля.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью NBC News. Он объяснил, что Израиль не является членом НАТО, но союзники во время ракетных обстрелов со стороны Ирана с помощью своих систем ПВО защищали страну.

"Мы не знаем, как это работает, но когда Иран атаковал Израиль, то США, Франция, Великобритания и другие начали защищать израильский народ от ракет Ирана. Израиль не в НАТО. Это означает, что он имеет конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я считаю, мы очень в этом нуждаемся", – сказал глава государства.

Что касается получения от партнеров большого количества ракет, то, как пояснил Зеленский, Украина не будет их использовать "перед каким-либо вторжением". Но если на нас снова нападут, то мы остается за собой право защищаться с помощью этого вооружения.

"Они будут размещены на нашей территории, не так, как это было перед полномасштабным вторжением, когда Белый дом наложил санкции и дал нам оружие после вторжения", – сказал он.

Еще одной гарантией безопасности Зеленский назвал "большую армию , которая численностью будет не меньше армии России. Это стало бы, по меньшей мере, психологическим сигналом для российского диктатора Путина.

"И это психологически очень важно, потому что это мощный сигнал, что Путин не пойдет, если будет понимать, что мы имеем такую же по численности армию", – считает президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина нуждается в инвестициях, потому что РФ вряд ли будет атаковать ракетами производства, где мы являемся партнерами с Америкой, а также членства в Евросоюзе.

"Европейский Союз очень важен, потому что это особый рынок для нас. И ЕС очень заинтересован в наших продуктах. Мы должны быть в одинаковых финансовых условиях с Европейским Союзом. Мы хотим быть членом, мы разделяем те же ценности, мы имеем такое же законодательство. Это часть экономических гарантий безопасности для нас – быть немедленно частью ЕС, это также очень важно", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, на Мюнхенской конференции безопасности Зеленский подчеркнул, что Украина не может согласиться на прекращение огня без реальных гарантий безопасности. По его словам, достижение подлинного мира не может состояться без давления на РФ и системного сдерживания.

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