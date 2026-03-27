До мая должны справиться: в ЦПД объяснили, как победа США над Ираном ослабит Россию

Поражение Ирана означает не только стабилизацию на Ближнем Востоке и исчезновение террористических прокси в других государствах. Это также довольно значительное ослабление страны-агрессора России и вообще всей "оси зла". Именно поэтому Кремль пойдет на все в помощи своему сообщнику Тегерану.

Но так или иначе уже к маю США должны победить Иран. По крайней мере, так считает глава Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко.

Дестабилизация режима Путина

Иранский народ заслужил право на цивилизованное развитие и жизнь без нынешнего режима, убежден глава ЦДП.

"От победы США и Израиля над иранским режимом зависит дальнейшее ослабление России и оси автократий, а также стабилизация на Ближнем Востоке и исчезновение террористических прокси. Поражение иранского режима неизбежно приведет к постепенной дестабилизации режима российского диктатора Путина. Поэтому руководство России будет делать все, чтобы помогать иранскому режиму затягивать войну, дестабилизируя Ормуз, и параллельно будет пытаться обострять войну против нас", – считает Андрей Коваленко.

Однако "до мая США окончательно решат все вопросы в Иране", отмечает глава ЦДП.

"Посмотрим, от этого многое зависит, в частности, и дальнейший успех западной цивилизации", – говорит Андрей Коваленко.

Напомним, что в окружении американского президента Дональда Трампа включая его считают, что "сокрушительная демонстрация силы" создаст действенные рычаги влияния на Иран. И хотя Трамп до сих пор окончательно не определился, в Пентагоне уже детально разрабатывают военные варианты "финального удара" по Ирану – с использованием наземных войск.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что наземная операция США в Иране может стартовать уже в ближайшее время, уже сигнализируют влиятельные республиканцы в Конгрессе. При этом дипломатические каналы остаются открытыми, отмечают они.

Сам Трамп заявил, что представители Ирана ведут себя странно: ведут переговоры с Вашингтоном о возможной сделке, однако не хотят признавать этого публично. Он призвал Тегеран "посерьезнеть" и открыто подтвердить факт мирных переговоров, "пока не стало слишком поздно".

