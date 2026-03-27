Пентагон разрабатывает для Трампа военные варианты 'финального удара' по Ирану – Axios

В окружении американского президента Дональда Трампа, включая его самого, считают, что "сокрушительная демонстрация силы" создаст действенные рычаги влияния на Иран. И хотя Трамп до сих пор окончательно не определился, в Пентагоне уже детально разрабатывают военные варианты "финального удара" по Ирану – с использованием наземных войск.

На сегодня уже существуют четыре варианта такого "финального удара". Три из них предусматривают наземное вторжение в Иран, сообщает Axios со ссылкой на "осведомленные источники".

Варианты "финального удара"

Первым таким вариантом является вторжение с последующей блокировкой острова Харг – "главного центра экспорта нефти Ирана", утверждает издание.

Вторым является вторжение на Ларак – остров, который "помогает Ирану удерживать контроль над Ормузским проливом". Дело в том, что на острове есть радары, отслеживающие передвижения в проливе, "стратегический форпост" а также база "ударных кораблей, способных взрывать грузовые суда".

Третий вариант предусматривает вторжение на стратегически важный остров Абу-Муса и два меньших острова, расположенных вблизи западного входа в пролив. Это – спорные территории: считается, что они контролируются Ираном, но на них также претендуют ОАЭ.

И последний из разработанных вариантов предусматривает "блокирование или захват судов, экспортирующих иранскую нефть, на восточной стороне Ормузского пролива".

Другие варианты

Отдельно подчиненные главы Пентагона Пита Гегсета подготовили планы наземных операций "глубоко внутри Ирана". Эти операции так или иначе касаются захвата ядерных объектов страны, на которых есть высокообогащенный уран.

Однако это "сложные и рискованные операции", признают военные и также предлагают вместо них "масштабные авиаудары" по указанным объектам. Что показательно: если в планах наземных операций указано такое оправдание, как "обеспечение безопасности" обогащенного урана, то в планах бомбардировки с воздуха таких оправданий уже нет.

Что думает Трамп

"Сам Трамп еще не склонился к реализации одного из этих сценариев, а представители Белого дома называют любые потенциальные наземные операции "гипотетическими", – отмечает Axios.

Но источники утверждают, что "он готов к эскалации", если переговоры с Ираном в ближайшее время не дадут ощутимых результатов.

Трамп может сначала остановиться на реализации последней собственной угрозы, предполагает издание. Напомним – это была угроза масштабного воздушного удара по энергетическим объектам Ирана, на что Тегеран ответил угрозами массированных обстрелов по всему Персидскому заливу.

В ожидании решения

В любом случае на Ближний Восток американские военные "уже отправляют подкрепление, включая несколько эскадрилий истребителей и тысячи военнослужащих", отмечает издание. Одно экспедиционное подразделение морской пехоты прибудет туда на этой неделе, а второе "уже разворачивают".

Весь состав 82-й воздушно-десантной дивизии США также получил приказ развернуться на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что наземная операция США в Иране может стартовать уже в ближайшее время, уже сигнализируют влиятельные республиканцы в Конгрессе. При этом дипломатические каналы остаются открытыми, отмечают они.

Сам Трамп заявил, что представители Ирана ведут себя странно: ведут переговоры с Вашингтоном о возможной сделке, однако не хотят признавать этого публично. Он призвал Тегеран "посерьезнеть" и открыто подтвердить факт мирных переговоров, "пока не стало слишком поздно".

