Дмитрий Кулеба обсудил с Нуландом продолжение американской помощи Украине. Фото

В среду, 31 января, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Они обсудили продолжение поддержки безопасности, оборонное сотрудничество, Формулу мира и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне.

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Об этом глава МИД сообщил в соцсети Х (Twitter). Во встрече также приняли участие посол США в Украине Бриджит Бринк и заместитель министра иностранных дел Ирина Боровец.

"Сегодня я принял заместитель госсекретаря США Викторию Нуланд в Киеве, чтобы обсудить продолжение помощи США в сфере безопасности, расширение сотрудничества в оборонной промышленности, использование замороженных российских активов, реализацию Формулы мира президента Зеленского и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне", – написал глава МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 31 января, в Киев с официальным визитом прибыла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. У нее запланированы встречи как с высшим руководством Украины, так и с ветеранами и представителями гражданского общества нашего государства.

Напомним, 29 января стало известно, что в Украину прибыли американские инспекторы. Представители трех ведомств – инспектор из Министерства обороны США, представитель государственного департамента США, а также сотрудник агентства США по международному развитию (USAID) – должны были встретиться с представителями украинского правительства, а также провести инспекцию предоставленной Штатами помощи.