'Для танго нужны двое': Каллас об отношениях с США после начала войны на Ближнем Востоке

Глава Европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Соединённые Штаты Америки и Израиль не консультировались с Брюсселем о начале операции против Ирана. В то же время многие чиновники из Европы пытались убедить Вашингтон и Иерусалим этого не делать.

Об этом она заявила во время своего недавнего интервью. Чиновница отметила, что ЕС остается союзником США, однако в последнее время он не совсем понимает шаги Вашингтона.

"США не консультировались с нами перед войной. Нет четких целей. Мы не вступаем в войну, если с нами не проконсультируются. Для танго надо двое. В любых отношениях есть две стороны. Поэтому рассмотрим, что мы можем сделать вместе", — сказала она.

Также она отметила, что сейчас страны-члены ЕС не собираются менять мандат этой операции, особенно потому, что Красное море также остается важным. Поэтому никто не готов подвергать своих людей опасности в Ормузском проливе.

"Мы должны найти дипломатические пути, чтобы сохранить пролив открытым и не допустить продовольственного кризиса, кризиса в секторе удобрений, а также кризиса в энергетическом секторе", — добавила главный дипломат Евросоюза.

Что предшествовало

Ирану и его приспешникам после начала эскалации удалось заблокировать Ормузский пролив. Именно поэтому президент США Дональд Трамп призвал страны Европы и Азии направить военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который фактически заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Но подавляющая часть стран НАТО отказались отправить свои военные корабли для разблокирования Ормузского пролива.

Кайя Каллас уже жаловалась на поступки Вашингтона

Незадолго до этого, Кайя Каллас уже говорила о том, что Соединенные Штаты Америки хотят разделить Европу и"не любят Европейский Союз". По ее словам, подход США к ЕС повторяет тактику, которую используют противники блока.

"США четко дали понять, что они хотят разделить Европу. Это очень сложные отношения, которые сейчас между нами. Если вы прочитаете стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны, я думаю, что не должно быть никаких иллюзий", – сообщала она.

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб, сообщил, что Дональд Трамп может согласиться на "двойную сделку", которая может одновременно решить как проблему в Персидском заливе, так и войну в Украине. Смысл сделки в том, что если Европа поддержит США в войне с Ираном, то США поддержат Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам заседания Совета ЕС было заявлено, что сейчас страны ЕС не готовы расширять мандат миссии Aspides и не выразили желания активно участвовать в войне на Ближнем Востоке.

