Стубб хочет предложить Трампу помощь по Ирану, если он поддержит Украину – Politico

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп известен любовью к заключению сделок, поэтому он, возможно, согласится на "двойное соглашение", которое может одновременно решить как проблему в Персидском заливе, так и войну в Украине. Такое соглашение американскому лидеру предложит один из его ближайших соратников в Европе, президент Финляндии Александр Стубб.

Смысл соглашения довольно прост: Европа поддержит США в войне с Ираном, если США поддержат Украину. Как отмечает Politico, такая идея была предложена Стуббу в лондонском аналитическом центре Chatham House 17 марта, и "финский лидер выглядел удивленным и пораженным".

Действительно хорошая идея

"Я думаю, что это довольно хорошая идея. Нет, я думаю, что это на самом деле очень хорошая идея", – сказал Стубб и после паузы пообещал "рассмотреть этот вопрос дополнительно" и "обсудить варианты со своей командой".

Издание уточняет: идея в том, чтобы предложить Трампу то, чего он хочет, то есть, европейскую военную поддержку для обеспечения безопасности Ормузского пролива. В свою очередь президент США должен предоставить всю необходимую Украине помощь для достижения "приемлемого мирного соглашения" с Россией.

Как убедить Трампа

Обнародованию идеи "двойного соглашения" для Трампа предшествовали слова Стубба в Chatham House относительно мирных переговоров по Украине. А именно – президент Финляндии (и ближайший европейский партнер Трампа как в политике, так и в игре в гольф, напоминает Politico) опасается, что Вашингтон будет "давить на Киев с требованием согласиться на плохую сделку, предусматривающую уступку территорий Путину".

Однако Стубб не уверен, что будет в состоянии убедить Трампа.

"У меня вообще нет иллюзий относительно того, что кто-то может убедить президента Трампа в чем-то. Если мне удастся донести до него хотя бы одну из десяти идей по Украине, можно считать, что это хорошо", – объяснил президент Финляндии.

Что предшествовало

Ирану и его приспешникам после начала эскалации удалось заблокировать Ормузский пролив. Из-за этого в мире начало дорожать топливо; Трамп призвал страны Европы и Азии направить военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который и сейчас фактически заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Но подавляющая часть стран НАТО отказались отправить свои военные корабли для разблокирования Ормузского пролива.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам заседания Совета ЕС было заявлено, что на данный момент страны ЕС не готовы расширять мандат миссии Aspides и не выразили желания активно участвовать в войне на Ближнем Востоке.

