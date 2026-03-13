Глава Европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Соединенные Штаты Америки хотят разделить Европу и "не любят Европейский Союз". По ее словам, подход США к ЕС повторяет тактику, которую используют противники блока.

Об этом она заявила во время своего интервью Financial Times. Чиновница заявила, что Брюссель должен оставаться дружественным с Вашингтоном, поскольку "мы имеем равные силы, когда мы вместе".

"США четко дали понять, что они хотят разделить Европу. Это очень сложные отношения, которые сейчас между нами. Если вы прочитаете стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны, я думаю, что не должно быть никаких иллюзий", – сказала Каллас.

Почему США стали не любить ЕС

Каллас сказала, что 27 членов ЕС расходятся во мнениях относительно того, как регулировать отношения с США. В то же время она признала, что позиция президента США Дональда Трампа усилила аргументы Франции и других, кто выступает за более "автономную" Европу, которая меньше зависит от США, особенно в оборонной сфере. Но она предупредила, чтослишком быстрые действия могут оказаться контрпродуктивными.

"Нам нужно покупать у Америки, потому что у нас нет ни активов, ни возможностей, ни мощностей, которые нам нужны. В то же время нам также нужно инвестировать в собственную оборонную промышленность", — говорит чиновница.

Ряд стран ЕС, особенно те, что близки к России, чувствительно относятся к любым инициативам, которые могут обострить отношения с Трампом или ускорить возможный выход США с континента. Это, по словам европейского чиновника, затрудняет усилия в поиске консенсуса по определению дальнейших действий.

"Если мы согласимся по диагнозу, мы также должны согласиться по лечению. Но в долгосрочной перспективе, я думаю, нам нужно быть сильными, потому что это то, что они также понимают", — говорит она.

Трамп постоянно срывается на США

По данным агентства Reuters, Дональд Трамп неоднократно критиковал Европейский Союз во время своего второго срока, вводя тарифы на страны-члены и других, а также говоря о потенциальной аннексии Гренландии – шаг, который может фактически расколоть НАТО.

На этой неделе Белый дом начал торговые расследования в отношении ЕС и других стран, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Мексику, из-за того, что он называет"недобросовестной торговой практикой". Согласно расследованию, страны могут столкнуться с новыми тарифами до этого лета, после того, как Верховный суд США в прошлом месяце отменил значительную часть тарифной программы Трампа.

Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что Россия стремится расширить войну против Украины и не демонстрирует никаких сигналов о готовности прекратить боевые действия в ближайшее время. Текущее развитие событий лишь подтверждает такие намерения Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее чиновница говорила, что переход к силовой политике в целом, и боевые действия, происходящие сейчас на Ближнем Востоке в частности, являются прямым следствием общего разрушения международного права, который начался с действий России в отношении Украины. По словам дипломата, хотя Россия "уже не та сверхдержава", которой была когда-то, она все еще будет оставаться"основной угрозой для мирового порядка".

