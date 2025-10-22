'Для Путина неважно – страна в НАТО или нет': Зеленский напомнил, что в зоне риска находится вся Европа

Президент Владимир Зеленский заявил, что в зоне риска из-за России находится вся Европа. Ведь российский диктатор Владимир Путин может нацелиться на любую меньшую страну, неважно, это государство в НАТО или в Европейском Союзе.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в Швеции 22 октября. Он напомнил, что если Украина не остановит Путина, то он может открыть еще один фронт.

Европа – в зоне риска

"Европа будет иметь риски. Я думаю, Швеция – очень важная часть ЕС, сильная часть. И конечно, если одна из европейских стран в зоне риска, то и вся Европа в зоне риска. Вот и все. Я об этом говорил: если мы не остановим Путина, если не будет плана, как прийти к миру, если у нас не будет минимум для этого прекращения огня с пониманием, что делать дальше, следующие шаги, Путин попытается открыть новый фронт", – заявил президент.

Зеленский добавил, что российский диктатор может напасть на какую-то другую страну, поскольку для него Украина – это очень сложно.

"Я не сравниваю нашу безопасность или военные возможности с другими странами. Совсем нет. Я не хочу этого делать. Я просто хочу сказать, что мы в войне были так много лет, поэтому думаю, что другие страны не готовы к такому, как мы. Сложно подготовиться к войне. Это неправда, что кто-то может реально подготовиться к войне. Полностью подготовиться. Потому что психологически самое важное – это люди. Нормальные люди войны не хотят. Понятно почему. Адекватные люди не хотят потерь, терять семьи. Нельзя подготовить общество к войне. Дай Бог, чтобы другие страны не должны были этого делать", – сказал глава государства.

РФ может напасть на другие страны

Зеленский отметил, что Путин может думать о других странах, но, по его мнению, это будет не очень большое государство, потому что это – непросто. При этом для диктатора неважно, в НАТО эта странаили в ЕС, или нет.

"Трудно не просто оккупировать часть, очень важно удержать. Украинская территория большая. Это одна из причин. Поэтому так: мы долго были в войне, наша территория большая, поэтому надо много людей, чтобы ее удержать, даже если вы временно оккупировали ее. Это надо удержать. Это надо больше солдат. И это очень дорого. Здесь есть много деталей", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Этот документ открывает путь к получению Украиной шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen.

