РФ отказалась передать ЗАЭС под контроль США: какую отговорку придумали

Кроме Донбасса, серьезным препятствием для заключения мирного соглашения между Украиной и РФ остается и вопрос Запорожской атомной электростанции, которая находится на временно оккупированной территории. Москва отвергает идею передачи ЗАЭС под контроль Соединенных Штатов.

Зато российская сторона настаивает на сохранении контроля над объектом с намерением поставлять Украине электроэнергию по заниженным ценам. Об этом пишет Reuters.

"Судьба Запорожской электростанции, которая расположена на оккупированной Россией территории, также оказалась камнем преткновения", – говорится в материале.

Вопрос ЗАЭС и Донбасса

По информации анонимного источника, Россия отвергла американское предложение, которое предусматривало бы контроль США над станцией с последующим распределением произведенной электроэнергии между Украиной и РФ. Вместо этого Москва настаивает на собственном контроле над объектом и предлагает Киеву поставки дешевой электроэнергии, хотя этот вариант украинская сторона считает неприемлемым.

Еще одной серьезной преградой на пути к быстрому миру остается неопределенность относительно будущего Донбасса. По словам нескольких источников, Россия настаивает на установлении контроля над всем регионом в рамках любого потенциального мирного урегулирования. Украина называет такое требование неприемлемым, в то же время допуская обсуждение альтернативных подходов, в частности создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли.

"До сих пор нет никакого прогресса в территориальном вопросе", – сказал информированный источник.

В материале отмечается, что американские и украинские стороны обсуждали амбициозный план, который предусматривает заключение мирного соглашения между Украиной и Россией, однако реализация этих сроков, вероятно, будет отложена из-за отсутствия договоренностей по территориальному вопросу.

Выборы в Украине

Согласно обсуждаемой рамочной модели, любое мирное соглашение планируют вынести на всеукраинский референдум, который должен состояться одновременно с национальными выборами. Во время недавних встреч в Абу-Даби и Майами спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер донесли украинской стороне позицию, что голосование желательно провести как можно скорее, поскольку с приближением ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс Трамп, вероятно, сосредоточится на внутренней политике.

Два источника также отметили, что стороны обсуждали возможность проведения общенациональных выборов и референдума уже в мае. В то же время несколько участников переговорного процесса назвали такие сроки нереалистичными, отметив, что по оценкам украинских избирательных органов подготовка выборов в нынешних условиях требует не менее шести месяцев.

Проведение такого голосования потребует внесения изменений в законодательство, ведь в Украине во время военного положения выборы и референдумы запрещены, а сам процесс также потребует значительных финансовых затрат.

Один из источников отметил, что Киев настаивает на полном прекращении огня на весь период избирательной кампании, чтобы гарантировать прозрачность и безопасность волеизъявления. В то же время украинская сторона отмечает, что Кремль неоднократно нарушал договоренности о режиме тишины, что усиливает беспокойство относительно соблюдения возможных обязательств.

"Позиция Киева заключается в том, что ничего нельзя договориться, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов и партнеров", – сказал источник.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский также отмечал, что несмотря на определенный прогресс в переговорах по завершению войны, два самых острых вопроса остаются далекими от решения. Речь идет о том, где будет проходить линия разграничения в случае прекращения активных боевых действий, а также о статусе и фактической судьбе Запорожской атомной электростанции.

