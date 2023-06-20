Напомню старый анекдот. У пациента психиатрической клиники спросили: Вы — Наполеон? Тот ответил: Нет! Но детектор лжи показал, что он врёт.

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То есть, если шизофреник прикидывается нормальным, "в душе" он всё равно шизофреник. Я был уверен, что путин — наоборот: прикидывается сумасшедшим, а на самом деле здоров, просто понимает, что прикидываться идиотом иногда очень выгодно — можно всех напугать.

Всё, как я теперь понимаю, оказалось гораздо сложнее. Я посмотрел некоторые его идиотские выступления и понял: СЫГРАТЬ такое столь достоверно — абсолютно невозможно. Он действительно искренне верит в то, что несёт, и любой полиграф это подтвердит.

Но есть у него важная особенность, которая роднит его с гитлером. Своё сумасшествие он может когда хочет — включать, а когда хочет — выключать. Есть у него некий внутренний тумблер, которым он хладнокровно пользуется. Для того, чтобы перейти в состояние идиота или выйти из него, он сам абсолютно грамотно его переключает в зависимости от необходимости.

Как правило, он, по-видимому, находится в состоянии сумасшедшего. Оно является для него базовым. В таком состоянии он по-настоящему верит в тот бред, который произносит. В этом смысле он никого не обманывает. Ему не надо играть, имитировать, в эти часы он — идиот совершенно подлинный.

Но как только у него возникает объективная необходимость этот идиотизм сбросить и перейти в состояние, которое мы называем нормальным (хотя для него оно просто одно из двух), непостижимые внутренние резервы психики ему подсказывают полезность такого перехода, после чего он уже сам абсолютно вменяемо решает, реализовать такое переключение или нет, и то ли остаётся добровольно идиотом, то ли внезапно выздоравливает вплоть до противоположного переключения — тоже, конечно, сознательного.

Польза от состояния идиотического очевидна: все видят, что он в самом деле невменяем, может натворить что угодно, и пытаются его ублажить. При таком умиротворении агрессора агрессор всегда выигрывает. Все боялись того, что он сбросит бомбу, и лишь недавно с изумлением отметили, что он бывает вполне адекватен, когда ему нужно.

Тогда и впали в заблуждение противоположное: здоровый, но притворяется. Тоже неправильно. Всё просто зависит от того, в каком состоянии тумблер. При этом для чужих тумблер недоступен. Он управляет им лично, в том числе и находясь в идиотической фазе — в даваемые организмом ненадолго минуты просветления, когда может по желанию переключиться и стать вполне адекватным.

Важно лишь простимулировать такое желание перехода во временно здоровые. Здесь очень помогают американские лекарства. Например, звонки от Блинкена с месседжем ЕСЛИ СДЕЛАЕШЬ — УБЬЁМ. Мозг сразу включает неведомые ресурсы и подсказывает варианты.

Но бывает и реакция среды иная. Так, когда Байден говорит, что не станет ускорять вступление Украины в НАТО, снова заявляет, что боится использования россией ядерного оружия, а африканские президенты обращаются к Украине с лозунгом МИРИТЕСЬ С ПУТИНЫМ И ТАЩИТЕ НАМ ЗЕРНО (как это очень точно перевели с африканского на канале ICTV), организм мордоправителя, находящегося в стандартно идиотическом состоянии маразма, никаких тревожных сигналов ему не подаёт. Виновата внешняя среда: не простимулировала.

Зато иногда помогают сигналы из одного слова. ГААГА. ПРОЦЕСС. НАЙДЁМ. ВЗОРВЁМ. ЗАЛУЖНЫЙ. Психиатрам вместе с военными есть работа.

Кстати, о Гааге. Потребуется вклад в мировую науку. Необходимо будет в процессе ПРОЦЕССА изъять пуйловый мозг (или что там вместо него) и изучить уникальный тумблер. Будет очень интересно.