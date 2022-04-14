Дипломаты США заявили, что Украина получит еще больше американского оружия

США поддерживают поставки оружия Украине, в том числе наступательного. Под эти цели было выделено уже 800 миллионов долларов и военная помощь будет предоставляться и в дальнейшем.

Об этом сказано в сообщении посольства США в Киеве, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте. Дипломаты прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания".

"Мы согласны. Объем и скорость предоставления США оборонной помощи Украине беспрецедентны. Наша новая помощь на 800 миллионов долларов включает в себя гаубицы, сотни единиц бронетехники, почти десяток вертолетов и 40 000 артиллерийских снарядов. Дальше будет еще больше", – написано в заявлении.

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Напомним, США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Наша армия сможет получить артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры и вертолеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский рассказал международным партнерам, в каком конкретно оружии нуждается Украина. Он призвал предоставить необходимую помощь, чтобы остановить российских оккупантов.