"Дипломатия терпит неудачу, когда партнеров унижают": Штайнмайер вступился за Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вступился за своего украинского коллегу Владимира Зеленского после скандальной встречи в Белом доме. Глава ФРГ резко раскритиковал поведение президента США Дональда Трампа во время визита Зеленского, отметив, что от увиденного у него "перехватило дыхание".

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Штайнмайер подчеркнул, что публично унижать партнеров по переговорам на глазах у всего мира недопустимо, он также добавил, что никогда не мог представить, что Европе когда-нибудь придется защищать Украину от США. Свои соображения по поводу скандала в Овальном кабинете президент ФРГ высказал в интервью немецкому информационному агентству dpa, пишет DW.

Штайнмайер, обычно делающий очень взвешенные и дипломатические заявления, подверг резкой критике Трампа из-за скандальной встречи с Зеленским 28 февраля.

"Дипломатия терпит неудачу, когда партнеров по переговорам унижают перед всем миром", – подчеркнул президент ФРГ.

Он отметил, что даже представить себе не мог подобного развития событий и такого поведения от главы самого мощного государства мира.

"От вчерашней сцены в Белом доме у меня перехватило дыхание. Я бы никогда не поверил, что нам когда-нибудь придется защищать Украину от США", – подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии подчеркнул, что европейцы остаются верными свободе, демократии и верховенству права.

"Мы не должны допустить, чтобы Украине пришлось смириться с покорением", – добавил политик.

По его словам, Германия сейчас "срочно нуждается в сильном правительстве" для преодоления разворачивающегося кризиса. Оно после недавних выборов пока не сформировано.

Напомним, во время встречи 28 февраля в Овальном кабинете Трамп поспорил с Зеленским на повышенных тонах, активное участие в споре принял вице-президент США Джей Ди Вэнс. После этого украинская команда покинула Белый дом, а Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам".

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