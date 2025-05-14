Дипломатически-шпионский скандал: как Орбан готовится 'взять под контроль' Закарпатье и за какую трагедию Венгрия должна попросить прощения у украинцев

Непростые отношения между Украиной и Венгрией стали еще более напряженными. СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства. Одна из главных целей задержанных заключалась в том, чтобы понять настроения жителей Закарпатья, если в область войдут венгерские военные.

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Однако на этом ситуация не закончилась. Назвав действия и заявления СБУ "пропагандой", наши соседи сначала выслали из страны двух действующих украинских дипломатов, а затем венгерский центр борьбы с терроризмом еще и задержал в Будапеште бывшего украинского дипломата, которого венгерские власти якобы подозревают в шпионаже. Украина также в ответ выслала из Киева двух венгерских дипломатов. Венгрия пошла дальше и отказалась от переговоров по проблеме нацменьшинств, которые должны были состояться 12 мая, что является одной из главных преград в двусторонних переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз.

О том, что сегодня происходит в отношениях между Украиной и Венгрией, – в материале OBOZ.UA.

Разведывательные планы по вторжению

Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Задачей был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности. Одним из его агентов был 40-летний бывший украинский военный, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году. По данным контрразведки и следователей СБУ, куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года. Тогда предатель получил задание: изучить настроения местного населения и получить следующую информацию: какова будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в частности венгерские военные, какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья, какова ситуация с миграцией венгерского населения в регионе, какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин и насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и тому подобное. Уже по этим направлениям понятно, к чему может готовиться действующая венгерская власть.

Путин обещал Орбану Закарпатье?

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был в постоянных контактах с Путиным еще до начала широкомасштабной агрессии. Напомню, что за несколько дней до российского вторжения он побывал в Москве и вел какие-то переговоры. И, как вы понимаете, эти переговоры были явно не о мире, не о том, чтобы Путин не нападал на Украину и не начинал войну широкого масштаба. Есть серьезные предсказания о том, что там была в том числе договоренность, что если Россия быстро захватит Украину, то Закарпатье перейдет под юрисдикцию Венгрии. Мы запомнили и выступление Орбана в то время, и его представителей правительства, что он готов взять под защиту венгерской армии Закарпатья. Тогда не срослось, но как видим, планов относительно этого никто в соседней стране не отменял", – говорит украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По мнению дипломата, для российского диктатора Путина, потенциальные венгерские войска на Закарпатье – возможность продемонстрировать, что не только Россия в этом завязана, а и кто-то другой, например, член НАТО, член Евросоюза.

"Учитывая амбициозные планы Орбана по воссозданию Великой Венгрии и так далее, он очевидно намеревался в этом отношении, хотя подчеркиваю, 100% достоверности таких планов мы не имеем. В то же время Орбан никогда не отчитывался о том, зачем он поехал к Путину накануне полномасштабного вторжения РФ и о чем там разговаривал. А вот сейчас, когда арестованы эти два человека, которые работали на венгерскую военную разведку и в контексте того, что венгерская армия могла бы как-то туда входить в Закарпатье, то вот эта информация о возможности договоренностей с Путиным по оккупации венгерской армией части Закарпатья, она уже становится достаточно серьезной и определенным образом обоснованной и конечно, несет серьезные риски для национальной безопасности Украины", – подчеркивает Александр Левченко.

Неадекватный ответ Венгрии

В ответ на действия Украины, Венгрия выгнала "украинских шпионов" из посольства в Будапеште, заявив, что двое украинских дипломатов вели шпионскую деятельность. Но этого для соседей оказалось мало. И уже венгерский центр борьбы с терроризмом задержал бывшего украинского дипломата, который сейчас не является дипломатом и находился в Венгрии как гражданское лицо. Кроме того, венгерские власти заявили, что объявление Украины о разоблачении венгерской разведывательной сети на своей территории якобы указывает на сотрудничество Киева с оппозиционной партией "Тиса", главным соперником нынешнего правительства на выборах 2026 года. Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что "украинцы перешли к действиям и пытаются через СМИ, внешние силы и политиков влиять на то, что происходит в Венгрии". Видно наши соседи умело читают Оруэлла, потому что переворачивают факты в отношении себя и украинцев и предъявляются безосновательные претензии в том, что ярко сами же и делают на Закарпатье против нашего государства.

"Относительно реакции Венгрия, то она очень странная и неадекватная, – говорит Александр Левченко, – Объясню почему. СБУ арестовывает двух украинских граждан. Ответ венгерской стороны – они высылают двух украинских дипломатов, но это же вообще на голову не лезет. Ведь мы не арестовывали венгров, это же были местные предатели. Чего же ты высылаешь украинских дипломатов? Но дальше еще хуже делают венгры, после того, как поняли свои очень некомпетентные действия. Они хватают какого-то первого подходящего на их взгляд украинца уже в Будапеште. По информации, это бывший сотрудник посольства. И вроде бы он в чем-то будет обвинен. Значит, внимание, СБУ дала оценку, почему осуществила эти действия в отношении шпионов, которые работали на венгерскую военную разведку. Показала всю схему, которая работала, что эти противоправные действия наносят вред государственности Украины. А венгры относительно ареста украинского гражданина ничего не предъявили кроме общих фраз, а это о многом говорит", – отмечает Александр Левченко.

Многолетняя стратегия и "нацменьшинства" шантаж

Венгрия будет блокировать любые вопросы, важные для Украины до тех пор, пока "Украина не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории", – вот таким заявлением Орбан терроризирует нашу страну годами. После начала войны Будапешт использовал этот повод, чтобы ветировать любые решения по Украине в ЕС. Будапешт всегда готов обвинить нашу страну в ущемлении прав примерно 150 тысяч этнических венгров на Закарпатье из-за принятого в 2017 году закона о школьном обучении на языках нацменьшинств.

Стремясь установить контроль над Закарпатьем, Орбан использует метод влияния на регион через украинских венгров. Именно с приходом к власти орбановской партии "Фидес" поддержку диаспоры в Будапеште поставили на качественно новый уровень. Сценарий "братской помощи" и подпитки сепаратизма реализуется под соусом гуманитарного сотрудничества и поддержки общин Закарпатья. До полномасштабной войны едва ли не каждый желающий этнический венгр из Украины мог получить неплохой финансовый грант на ведение бизнеса от венгерского правительства и венгерский паспорт. Такая политика в будущем может помочь воплотить в жизнь далеко идущие планы.

Долгое время такие недружественные действия официальный Будапешт объяснял тем, что Украина притесняет венгерское национальное меньшинство, но 8 декабря 2023 года Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах". Этот документ решил все спорные вопросы относительно венгерского нацменьшинства в Украине, по крайней мере так считают как в Совете Европы, Европейской комиссии, так и сами украинские венгры. Однако в начале марта 2024 года страны-члены ЕС получили от Венгрии документ с претензиями к Украине относительно венгерского национального меньшинства. Будапешт все еще требует восстановления прав на свободное использование венгерского языка и политическое представительство на всех уровнях, в частности в Верховной Раде. Венгры утверждают, что защита нацменьшинств является одним из приоритетов, о которых говорится в переговорах по вступлению Украины в ЕС, поэтому они и требуют восстановления прав нацменьшинств венгерской общины до уровня 2015 года.

"Вопреки предыдущим обещаниям, потребности представителей венгерской общины в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства", – говорится в документе.

В настоящее время, Венгрия добилась внесения в документ о переговорах с Украиной о вступлении в Евросоюз требований по защите нацменьшинств.

"После оживленных дебатов в Брюсселе были достигнуты договоренности: все венгерские условия были включены в рамочный документ переговоров с Украиной", – говорится в сообщении главы МИД Венгрии. Мол, в документе "говорится, что Украина должна вернуть права, отобранные у закарпатских венгров в последние годы".

Венгрия отложила переговоры с Украиной

Чтобы продвинуться в решении вопроса прав венгерского меньшинства на Закарпатье и начать двусторонний диалог стороны договорились встретиться на экспертном уровне 12 мая. Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии, а встреча должна была стать началом регулярных переговоров. Однако, как сообщили в министерстве юстиции Украины "венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией, которая уже прибыла для консультаций в Ужгород".

Как отметил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр, "события последних дней значительно усложнили атмосферу для конструктивного диалога". Мол, "акция, осуществленная в Закарпатье, и ее быстрое обнародование в СМИ, ставят под сомнение искренность намерений украинской стороны к открытому диалогу", – отметил Мадьяр. К сожалению, дипломат почему-то не уточнил один момент – о чем свидетельствует акция и активная деятельность военной разведки его страны на украинской территории. Об открытости и искренности или о чем-то другом? Или венграм априори можно творить такие вещи в Украине?

По словам Александра Левченко, украинцы конечно же заинтересованы в том, чтобы эти переговоры были проведены, чтобы снять все эти вопросы, которыми торгует Венгрия. Поэтому ситуация для нас совсем не положительная, ведь если Венгрия не согласится, у нас будут проблемы.

"Венгры продолжают свои претензии и все это на фоне того, что Еврокомиссия все рассмотрела вопрос о состоянии прав венгерского национального меньшинства в Украине и сказала, что все окей, все соответствует европейским стандартам, – продолжает дипломат. – Венгры Закарпатья являются гражданами прежде всего Украинского государства, и непонятно, как гражданин не может знать украинского языка, а как он может его знать, если он в школе его не учил. Поэтому школьные программы и начали корректироваться, что было выведено на законодательном уровне. Надо отметить, что Украина сделала в этом вопросе большой шаг вперед, чтобы наладить отношения с Будапештом. Уже даже само венгерское меньшинство сказало, что у них все окей и попросило Орбана не торпедировать эти вопросы во время переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Потому что венгры, как граждане Украины, заинтересованы как можно скорее, чтобы государство Украина стало членом этого объединения. Мы не можем делать больше того, что принято по стандартам Европейского Союза. Раз у нас есть подтверждение того, что все на сегодня соответствует европейскому законодательству, тогда возникает вопрос к официальному Будапешту – зачем что-то требовать, что гораздо шире, глубже, чем законодательство Евросоюза о национальных меньшинствах? Как видим, Орбан какое-то время молчал, а теперь снова взялся за свое. Очевидно, какие-то новые задачи ему пришли из Кремля", – отметил Александр Левченко.

Венгрия должна ответить за массовые убийства украинцев в Корюковке

Относительно того, что якобы Украина накручивает какие-то антивенгерские настроения, то как раз мы особо не делаем этого, а могли бы. Например, постоянно ставить впереди в двусторонних отношениях вопрос Корюковки и извинения со стороны Венгрии за то, что было совершено ее войсками во время Второй мировой войны на территории Украины. Например, таких действий Польша требует от Украины в вопросе Волынской трагедии, то почему должны молчать украинцы.

По словам Александра Левченко, поселок Корюковка на Черниговщине был крупнейшим населенным пунктом в Европе, который во время той войны полностью уничтожили нацисты во время карательной операции, которая состоялась 1-2 марта 1943 года. Тогда военные преступники, среди которых было много венгров, убили 6700 человек и сожгли 1 290 домов. Всего на территории Украины была большая венгерская армия, которая уничтожала гражданское население, инфраструктуру, участвовала в боевых действиях и спровоцировала действия по массовому убийству украинцев Корюковки в 1943 году, и это убийство считается самым большим преступлением во Второй мировой войне, которое совершено в одном месте. Уничтожение Корюковки является самой масштабной в Европе карательной акцией нацистов во Второй мировой войне, во время которой полностью уничтожено поселение со всеми жителями. В советские времена эту трагедию замалчивала московская пропаганда, а мы все время слушали тему Хатыни белорусской, а в Хатыни погибло менее 150 человек, а в Корюковке – более шести с половиной тысяч.

"Президент ФРГ Вальтер Штайнмайер, когда узнал об этой трагедии, то приехал, извинился за весь немецкий народ, был в Киеве, дважды ездил в Корюковку и возлагал цветы с уважением к тем жертвам, которые были убиты в том числе немецкими войсками. Однако это была карательная акция немецких и венгерских войск и полиции, но что касается Виктора Орбана и других представителей венгерской власти, их почему-то этот вопрос вообще не беспокоит. А украинцы могут предъявить и должны это сделать, что пора уже венгерскому лидеру приехать в Украину, поклониться этим жертвам и извиниться за своих предков, которые нанесли Украине огромные убытки, страшные потери. Поэтому господин Орбан должен об этом понимать. Я думаю, что пора ему некоторые вещи тоже напоминать, если он себя ведет с большим вызовом в отношении Украины и украинского народа", – констатировал Александр Левченко.