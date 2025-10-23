"Дешевле и легче в эксплуатации": в ОП назвали самолеты Gripen одним из лучших авиационных решений для современной войны

Украина планирует получить не менее 100 современных шведских истребителей JAS 39 Gripen. Эти самолеты дешевле и легче в эксплуатации, имеют современные радары и системы РЭБ, могут взлетать с автомобильных дорог и коротких полос.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в соцсети X. Он также назвал шведские самолеты Gripen одним из лучших решений для современной войны.

"Потенциально самая большая оборонная сделка для нашей страны. Вчера Президент подписал первый документ, который закладывает рамки для будущего соглашения с Saab по истребителям Gripen. Далее – будем работать над деталями реализации", – заявил он.

По словам Палисы, Украина рассчитывает получить не менее 100 современных шведских самолетов.

Какие преимущества истребителей JAS 39 Gripen

"Истребители Gripen дешевле и легче в эксплуатации, имеют современные радары и системы РЭБ. Они могут взлетать даже с автомобильных дорог и коротких полос", – отметил чиновник.

Эти самолеты могут применять ракеты и бомбы различных производителей, и они являются "одним из лучших авиационных решений для современной войны".

Что это за самолет

JAS 39 Gripen (в переводе со шведского – "Грифон") – это легкий одномоторный многоцелевой истребитель 4-го поколения, который разработан и производится шведской авиастроительной компанией Saab.

Формально JAS 39 Gripen относится к классу истребителей, однако он разрабатывался как универсальный многоцелевой самолет и фактически может использоваться для различных целей. Собственно, аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик), Spaning (разведчик).

В настоящее время существует три модификации самолета:

JAS 39A (одноместный)/JAS 39B (двухместный);

модернизированные версии JAS 39C/JAS 39D. Именно они составляют основной авиапарк нынешних самолетов JAS 39 Gripen и о вероятности передачи таких Украине ранее говорили партнеры;

JAS 39E/JAS 39F – самая современная модификация самолета образца 2019 года, с новым двигателем и в целом лучшими характеристиками.

Характеристики истребителя Saab JAS 39 Gripen

экипаж – 1 (версия E/С) / 2 (версия F/D) человека;

двигатель – турбореактивный;

размах крыльев – от 8,4 до 8,6 м;

длина – 14,1 метра (JAS 39D – 14,8 метра);

высота – 4,5 метра;

максимальный взлетный вес – от 14 тонн до 16,5 тонн;

подвески – 8 (две подфюзеляжные и по три под каждой консолью крыла) или 10.

вооружение – 27-мм пушка Mauser BK-27, ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух – поверхность", авиабомбы, потенциально – крылатые ракеты KEPD-350 Taurus.

Главным преимуществом JAS 39 является его низкая стоимость и экономичность обслуживания. В интернете можно найти информацию, что новый самолет в базовой комплектации стоит 48 млн долларов, тогда как американский F-16 стоит 50 млн долларов, F/A-18 – 55 млн долларов, французский Rafale – 84 млн долларов, а Eurofighter Typhoon – вообще 108 млн долларов.

Что предшествовало

В среду, 22 октября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству двух стран в сфере развития воздушных возможностей. Этот документ открывает путь к получению Украиной шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen.

По словам президента, Украина сознательно определила истребители JAS 39 Gripen приоритетом в усилении своего воздушного флота. Этот выбор сделан после сравнения различных платформ и с учетом стратегических потребностей армии.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что Украина могла бы оплатить шведские истребители JAS 39 Gripen Е, использовав средства из так называемого репарационного кредита. Если Европа предоставит его Киеву, кредит будет обеспечиваться за счет замороженных активов государства-агрессора России.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что любой военный самолет является платформой для оружия. Поэтому передача Украине шведских многоцелевых истребителей Gripen будет предусматривать также и дополнительное вооружение от партнеров – ракеты и бомбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!