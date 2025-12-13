Куда поехать в Европе: лучшие города на любой вкус

Европа остается одним из самых привлекательных направлений для путешествий. На относительно небольших расстояниях здесь сочетаются мегаполисы, средневековые городки, острова, горы и побережья.

Видео дня

В то же время популярные направления в последние годы почувствовали давление туризма, поэтому правильное планирование путешествия становится ключом к комфортной поездке. Если вы ищете лучшие места в Европе на 2026 год, эксперты обнародовали топ городов, предлагающих и классику, и неожиданность.

Париж, Франция

Эйфелева башня, созданная как временная инсталляция к Всемирной выставке 1889 года, давно превратилась в главный символ Парижа. Город света поражает легендарной кухней, разнообразной ночной жизнью, огромным количеством музеев, галерей и блошиных рынков. После резонансного ограбления Лувра в 2025 году Париж снова оказался в центре внимания, но его классическое величие осталось неизменным.

Также стоит провести день в Живерни в саду Моне или посетить Версаль – обе поездки идеально дополняют знакомство с Парижем.

Афины, Греция

Греция богата античными руинами, но именно Афины демонстрируют величие древней цивилизации в полной мере. Над городом возвышается Акрополь с Парфеноном и театром Диониса на 17 тысяч мест – символами эпохи, которая повлияла на всю мировую культуру. В других частях города можно найти храм Зевса Олимпийского, древние агоры и музеи мирового уровня.

После исторических маршрутов стоит попробовать традиционные вкусности: лукумадес, сувлаки, свежие морепродукты. А еще Афины имеют прекрасные пляжи и острова неподалеку – идеальные для однодневных путешествий. Единственное предостережение – жаркое лето, которое из-за изменений климата становится все более интенсивным.

Рим, Италия

Колизей, Римский форум, Аппиева дорога – ни один город не сохраняет античность так живо, как Рим. Две тысячи лет назад это была столица огромной империи, где соревновались гладиаторы и правили императоры. Сегодня древние сооружения сохраняют атмосферу тайны и величия – достаточно пройтись по мощеным улицам, чтобы почувствовать дыхание истории.

Но современный Рим не менее привлекателен. Здесь есть магазины с уникальными аксессуарами, дизайнерские мастерские, бары с аперитивом, районы со стрит-артом и множество мест, где вы найдете что-то неожиданное.

Стокгольм, Швеция

Стокгольм раскинулся на 14 островах, где Балтийское море встречается с озером Меларен, и поражает чистотой, светом и гармонией. Город сочетает историю и передовые культурные тренды: сказочный Старый город, авангардный дизайн, экологические инициативы и чрезвычайно интересные музеи.

Здесь можно увидеть и сокровища викингов, и легендарный корабль "Васа", и экспонаты из истории ABBA, и современное искусство, выходящее за рамки привычного. Зимой Стокгольм превращается в сказку, когда старинные дома покрываются снегом.

Копенгаген, Дания

Копенгаген – сердце скандинавского минимализма. Здесь современный дизайн сочетается с исторической архитектурой, а стиль присутствует во всем: от ресторанов со звездами Michelin до уютных кафе, баров и модных бутиков. Музеи и галереи предлагают глубокое погружение в искусство, а тысячелетняя гавань придает городу особый шарм.

Город дорогой, но прогулки по каналам, улицам и парковым зонам бесплатны, и это один из лучших способов почувствовать его атмосферу.

OBOZ.UA также публиковал топ-5 направлений для семейного отпуска.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.