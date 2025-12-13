В Иране арестовали лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади: что известно

Иранские силы безопасности задержали лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади во время поминальной службы по правозащитнику Хосровом Аликорди. Власти заявили о "временных арестах" и аргументировали их лозунгами, которые якобы нарушают общественный порядок.

Видео дня

Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил фонд Наргес Мохаммади. По неподтвержденной информации, кроме нее, задержали еще нескольких активистов.

"Наргес Мохаммади была жестоко задержана силами безопасности и полиции во время церемонии седьмого дня памяти Хосрова Аликорди примерно час назад. По неподтвержденным сообщениям, на месте происшествия также были арестованы Сепиде Колян, Хасти Амири, Пуран Наземи, Алие Моталебзаде и несколько других правозащитников", – говорится в сообщении организации.

Муж Мохаммади Таги Рахмани, который живет в Париже, заявил в соцсети X, что арест произошел в городе Мешхед.

Впоследствии информацию о задержании подтвердил губернатор города. По его словам, Генеральная прокуратура инициировала "временные аресты" из-за лозунгов, которые, по утверждению властей, нарушали общественный порядок.

Кто такая Наргес Мохаммади

Наргес Мохаммади занимается правозащитной деятельностью. В 2023 году она получила Нобелевскую премию мира, находясь за решеткой. Женщина отбывала наказание 13 лет и девять месяцев по обвинению в заговоре против государственной безопасности и пропаганде против правительства.

В декабре 2024 года ее освободили на три недели, из-за проблем со здоровьем. После этого она оставалась на свободе и участвовала в публичных акциях протеста.

