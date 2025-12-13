"Достигли цели": в Чехии рассказали, сколько боеприпасов передали Украине в 2025 году

В течение 2025 года Чехия передала украинским защитникам 1,8 миллиона патронов крупного калибра. Обещанная правительством страны помощь ВСУ выполнена в полном объеме.

Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил Петр Фиала. Он отметил, что поставленная на год цель достигнута.

В 2025 году чешское правительство пообещало предоставить бойцам ВСУ почти два миллиона боеприпасов. К декабрю этого года поставленной цели удалось достичь. Украинские бойцы получили 1,8 миллиона боеприпасов.

"Я пообещал в этом году передать украинским защитникам 1 800 000 патронов крупного калибра. С удовольствием подтверждаю, что сегодня мы выполнили эту цель", – написал Петр Фиала.

Как сообщал OBOZ.UA, до конца 2025 года Украина получит через механизм скорой помощи PURL военное оборудование со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов. Для покрытия дефицита страны-участницы Альянса увеличили свои военно-промышленные мощности.

Также напомним, Польша может передать Украине свои списанные самолеты МиГ-29. Этот шаг, окончательное решение по которому еще не принято, Варшава рассматривает как свой вклад в политику НАТО по поддержке Украины и обеспечения безопасности восточного фланга Альянса.

