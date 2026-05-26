'Дерзкая провокация': Сибига отреагировал на звонок Лаврова Рубио

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о новых возможных ударах по Киеву. По словам украинского дипломата, такие сигналы свидетельствуют о нежелании Кремля прекращать войну и являются "дерзкой провокацией".

Видео дня

То есть, Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио фактически публично подтвердил желание российского режима продолжать войну несмотря ни на что. Об этом Андрей Сибига заявил 26 мая.

Наглая провокация

"Я это расцениваю как дерзкую провокацию. Это очередное публичное подтверждение со стороны России о заинтересованности продолжить войну", – подчеркнул глава МИД Украины.

Андрей Сибига добавил, что в дипломатии вообще неприемлемы такие заявления.

"Лавров позволяет себе публично передавать ход разговора, где подтверждает, что он угрожает атаками по Киеву. Для меня это очень трудно воспринять, как такое может допускаться", – сказал он.

Сигнал Кремлю

Украинский дипломат призвал международных партнеров не ограничиваться только предупреждениями для своих граждан и дипломатов относительно безопасности в Киеве, а дать Москве четкий сигнал.

"Сигналы должны быть не от Москвы, а к Москве. Какая же это дерзость – напрямую информировать страну-лидера, самую мощную страну в мире, о том, что ты пренебрегаешь их мирными усилиями, что ты игнорируешь весь мирный процесс и будешь наносить удары по Киеву", – подчеркнул Андрей Сибига.

По словам министра, Украина уже передает соответствующие сигналы международным партнерам и рассчитывает, что ответной реакцией станут новые пакеты помощи для украинского государства.

Что предшествовало

Сутками ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Представитель страны-агрессора по поручению главаря Кремля "рекомендовал" Штатам обеспечить эвакуацию из Киева своего дипломатического персонала и других граждан.

В МИД РФ цинично утверждают, что это якобы происходит в ответ на "продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории".

Подчиненная Лаврова Мария Захарова ранее цинично анонсировала новые удары по Киеву – причем она прямо отметила, что они "наносились и будут наноситься".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!