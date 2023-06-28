Депутаты Рады призвали участников саммита НАТО в Вильнюсе пригласить Украину в Альянс без ПДЧ

Украинские парламентарии поддержали проект обращения Верховной Рады к участникам саммита НАТО в Вильнюсе (Литва), который состоится 11-12 июля 2023 года. Политики призвали предусмотреть механизм приглашения Украины в Североатлантический альянс и признать нецелесообразность ПДЧ (Плана действий по членству) для нашей страны.

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Соответствующее голосование состоялось 28 июня. Голоса "за" отдали 279 членов ВР Украины. Об этом сообщил в Telegram парламентарий Ярослав Железняк.

В указанном обращении (законопроект №9430) Рада призвала участников Вильнюсского саммита:

– отметить существенную военно-политическую помощь украинскому народу;

– отметить существенные успехи Украины касательно фактического достижения совместимости военных стандартов страны со стандартами НАТО;

– взять на себя обязательства по предоставлению Украине полноправного членства в Организации Североатлантического договора и предусмотреть механизм приглашения Украины в НАТО;

– признать нецелесообразность прохождения Украиной этапа Плана действий по членству в НАТО и принять в Вильнюсе стратегическое решение о приглашении Украины в членство в НАТО.

Как писал OBOZREVATEL:

– 27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что для политического приглашения Украины в НАТО есть все основания, кроме того, "есть полное понимание" относительно гарантий безопасности для нашей страны на время до присоединения к Альянсу.

– Ранее в МИД Украины заявили, что саммит в Вильнюсе в июле будет успешным, если НАТО сделает "решительный шаг" для определения четкого алгоритма вступления украинского государства.

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