Депутаты Европарламента призвали Францию выдворить посла Китая из-за скандальных заявлений об СССР и Крыме

Группа из 80 депутатов Европейского парламента призвала Францию объявить персоной нон грата посла Китая Лу Шае, который отметился скандальными заявлениями относительно суверенитета государств, которые входили в СССР, а также об украинском Крыме. Соответствующее письмо европарламентарии направили министру иностранных дел Франции Катрин Колонне.

Видео дня

Обращение с подписью депутатов в воскресенье, 23 апреля, обнародовало французское издание Le Monde. В нем говорится, что слова дипломата нарушают международное право и представляют угрозу безопасности европейских стран.

Такие комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса, утверждают депутаты ЕП.

"Кроме глубокого оскорбления истории, культуры и фундаментальной целостности соответствующих наций, слова посла имеют целью подорвать основные принципы, на которых основываются дипломатические отношения", – говорится в письме.

Парламентарии убеждены, что Китай, как и любое другое государство, не имеют права ставить под сомнение суверенитет других стран.

Евродепутаты напомнили, что в Европе бурлит война в результате нападения России на Украину, по этой причине "необходимо, чтобы демократический мир направил авторитарным нациям недвусмысленное сообщение о защите суверенитета наших союзников".

"Мы призываем вас немедленно объявить посла Лу Шайе персоной нон грата в ответ на его совершенно неприемлемое поведение", – добавили в письме к Колонне.

Отметим, что накануне заявления китайского дипломата раскритиковал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он выразил надежду, что официальная позиция КНР противоположна.

Кроме того, слова Лу Шайе не одобрили в Эстонии, Литве и Латвии. А посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что китайский дипломат явно имеет проблемы с географией и напомнил, что такие заявления противоречат официальной позиции КНР.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол КНР во Франции подверг сомнению суверенность государств, возникших на руинах СССР после краха империи. Кроме того, дипломат отметился скандальным заявлением о "неоднозначности" ответа на вопрос о принадлежности оккупированного Россией украинского Крыма.