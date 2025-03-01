Деньги, оружие и миротворцы: Науседа призвал ЕС немедленно усилить помощь Украине

В субботу, 1 марта, президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский Союз немедленно усилить оказание помощи Украине. В частности, он попросил партнеров о деньгах, оружии и миротворцах.

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Об этом политик написал в соцсети Х (Twitter). Также президент Литвы рассказал о трех шагах, которые Евросоюз должен сделать для увеличения помощи Украине.

"Во-первых, по отношению к Украине. Надо немедленно использовать замороженные российские активы для поддержки украинских военных. Оказать 20 миллиардов евро дополнительной помощи на оборону, как предлагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен", – написал Науседа.

Кроме того, он призвал партнеров обсудить вопросы европейских миротворческих сил. Также президент Литвы перечислил действия, которые должен совершить и сам Евросоюз для себя.

"О ЕС. Страны-члены будут инвестировать больше в оборону. Нужно значительно укрепить нашу оборонную промышленность. Больше средств для портфолио еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса. Совместные проекты с Великобританией и Норвегией", - добавил он.

Науседа рассказал, что именно эти вопросы он обсудит 2 марта с главой британского правительства Киром Стармером и во вторник с премьер-министром Италии Джорджой Мэлони.

"6 марта, на специальной встрече Евросовета должны быть приняты важные решения", - резюмировал Науседа.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стармер во время беседы выразил категоричную поддержку Украине.

Напомним, перед своей поездкой в Вашингтон Кир Стармер призвал США оказать поддержку любым будущим европейским миротворцам в Украине. По его мнению, только такие действия обеспечат Киеву крепкий мир, а не прекращение огня.

Как писал OBOZ.UA, мировые лидеры поддержали Зеленского и Украину на фоне напряженного визита в Белый дом, а сам президент выразил благодарность Америке, в том числе и Трампу, за визит.

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