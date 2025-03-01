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"У вас есть полная поддержка": Стармер тепло встретил Зеленского в Лондоне. Видео

Ольга Ганюкова
Новости политики
2 минуты
8,9 т.
'У вас есть полная поддержка': Стармер тепло встретил Зеленского в Лондоне. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стармер во время беседы выразил категоричную поддержку Украине.

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Вечером субботы глава украинского государства прибыл на Даунинг-стрит, 10. Стармер во время встречи заявил: "Мы готовы стоять с Украиной до конца".

Он также отметил, что британский народ отдан Украине, и продолжит поддержку в это тяжелое время. Стармер подчеркнул важность международной солидарности и отметил, что его страна не остановится на достигнутом.

Премьер-министр также добавил, что народ Великобритании глубоко предан Украине, и это стало очевидным во время прибытия Зеленского, встречаемого восклицаниями и аплодисментами британцы.

"У вас есть полная поддержка": Стармер тепло встретил Зеленского в Лондоне. Видео
"У вас есть полная поддержка": Стармер тепло встретил Зеленского в Лондоне. Видео

Зеленский поблагодарил Стармера за организацию завтрашнего саммита.

Президент также отметил, что Украина счастлива, что имеет таких стратегических партнеров.

"Я очень рад, что Его Величество Король принял мою завтрашнюю встречу, и благодарен, что вы организовали такой большой саммит на завтра. И мы в Украине очень счастливы, что имеем таких стратегических партнеров. Мы подписали с вами исторический документ (100-летнее соглашение о партнерстве). Мы имеем такой документ только с Великобританией. Поэтому мы рассчитываем на вашу поддержку", – сказал Зеленский в начале встречи.

Кир Стармер и Владимир Зеленский начали личную встречу за закрытыми дверями.

Премьер-министр сказал Зеленскому, что Великобритания полна "абсолютной" и "непреклонной" решимости достичь "того, чего мы оба хотим достичь, а именно... крепкого мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности".

Зеленский поблагодарил Стармера и народ Великобритании за поддержку с начала войны.

Напомним, перед своей поездкой в Вашингтон Кир Стармер призвал США оказать поддержку любым будущим европейским миротворцам в Украине. По его мнению, только такие действия обеспечат Киеву крепкий мир, а не прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, 28 февраля имевший напряженные переговоры с Трампом в Белом доме.

На этой встрече Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Венсом, в которую вмешался Трамп. Они спорили на повышенных тонах войны в Украине, а происходило это при телекамерах. Трамп обвинил украинского коллегу в неуважении и призвал его не указывать, как действовать в Америке, потому что Украина с начала войны в невыигрышном положении.

Мировые лидеры поддержали Зеленского и Украину на фоне напряженного визита в Белый дом, а сам президент выразил благодарность Америке, в том числе и Трампу, за визит.

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