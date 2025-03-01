'У вас есть полная поддержка': Стармер тепло встретил Зеленского в Лондоне. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стармер во время беседы выразил категоричную поддержку Украине.

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Вечером субботы глава украинского государства прибыл на Даунинг-стрит, 10. Стармер во время встречи заявил: "Мы готовы стоять с Украиной до конца".

Он также отметил, что британский народ отдан Украине, и продолжит поддержку в это тяжелое время. Стармер подчеркнул важность международной солидарности и отметил, что его страна не остановится на достигнутом.

Премьер-министр также добавил, что народ Великобритании глубоко предан Украине, и это стало очевидным во время прибытия Зеленского, встречаемого восклицаниями и аплодисментами британцы.

Зеленский поблагодарил Стармера за организацию завтрашнего саммита.

Президент также отметил, что Украина счастлива, что имеет таких стратегических партнеров.

"Я очень рад, что Его Величество Король принял мою завтрашнюю встречу, и благодарен, что вы организовали такой большой саммит на завтра. И мы в Украине очень счастливы, что имеем таких стратегических партнеров. Мы подписали с вами исторический документ (100-летнее соглашение о партнерстве). Мы имеем такой документ только с Великобританией. Поэтому мы рассчитываем на вашу поддержку", – сказал Зеленский в начале встречи.

Кир Стармер и Владимир Зеленский начали личную встречу за закрытыми дверями.

Премьер-министр сказал Зеленскому, что Великобритания полна "абсолютной" и "непреклонной" решимости достичь "того, чего мы оба хотим достичь, а именно... крепкого мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности".

Зеленский поблагодарил Стармера и народ Великобритании за поддержку с начала войны.

Напомним, перед своей поездкой в Вашингтон Кир Стармер призвал США оказать поддержку любым будущим европейским миротворцам в Украине. По его мнению, только такие действия обеспечат Киеву крепкий мир, а не прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, 28 февраля имевший напряженные переговоры с Трампом в Белом доме.

На этой встрече Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Венсом, в которую вмешался Трамп. Они спорили на повышенных тонах войны в Украине, а происходило это при телекамерах. Трамп обвинил украинского коллегу в неуважении и призвал его не указывать, как действовать в Америке, потому что Украина с начала войны в невыигрышном положении.

Мировые лидеры поддержали Зеленского и Украину на фоне напряженного визита в Белый дом, а сам президент выразил благодарность Америке, в том числе и Трампу, за визит.

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