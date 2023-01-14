''Демагогия подобна водорослям'': Кислица потроллил Небензю за бессмысленные заявления в ООН

Представитель РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что страна-агрессор якобы одновременно готова к войне и переговорам с Украиной. Его высказывания назвали "демагогией подобной водорослям".

Видео дня

В частности, так на них отреагировал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. В своем Twitter он потроллил российского так называемого коллегу.

Во время заседания Совета Безопасности ООН Небензя заявил, что Россия готова к "достижению целей" войны против Украины – в ходе переговоров или боевых действий.

При этом российский "дипломат" отказался признавать мирный план украинского лидера Владимира Зеленского.

На выступление "коллеги" отреагировал Кислица, который отметил, что такая "демагогия подобна водорослям и может создавать среду все большей демагогии".

"Россия – это водоросли Совета Безопасности ООН. Мы не позволим российским водорослям вытеснить других в ООН", – заявил украинский дипломат.

Напомним: 13 января состоялось очередное заседание Совбеза ООН относительно полномасштабной войны России против Украины. Главными вопросами на нем стали военные преступления РФ, помощь агрессору со стороны Северной Кореи и Ирана, а также новая цель "спецоперации", прозвучавшая от постпреда РФ Небензи к представителям организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года Сергей Кислица потроллил Россию во время голосования резолюции в Генассамблее ООН по осуждению оккупационных "референдумов". Он иронически удивился количеству голосов в поддержку государства-террориста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!