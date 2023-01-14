Военные преступления РФ, помощь агрессору КНДР и Ирана и новая цель 'СВО' от Небензи: главное из заседания Совбеза ООН по Украине. Видео

В пятницу, 13 января, прошло очередное заседание Совета безопасности ООН по полномасштабной войне России против Украины. Главными вопросами повестки дня стали военные преступления РФ, помощь агрессору КНДР и Ирана, а также новая цель "спецоперации", которая прозвучала от постпреда РФ в ООН Василия Небензи.

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Как отметила, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и миростроению Розмари Дикарло, "признаков прекращения войны в Украине пока нет". Вторжение России в Украину она назвала нарушением Устава ООН и международного права (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Оно создало гуманитарную катастрофу, повлекло травму для целого поколения детей и создало кризис, в том числе продовольственный и энергетический. И эти последствия будут еще более тяжелыми, если этот конфликт будет продолжаться. Пока что нет признаков, что этот конфликт идет до конца. Вопрос решается военным способом, и сейчас не похоже на то, что будет начинаться диалог. Но каждая война рано или поздно заканчивается, и мы не можем позволить, чтобы каждая война продолжалась", – заявила Дикарло.

Кроме того, она добавила, что генсек готов помогать сторонам "прекратить этот бессмысленный конфликт на основании Устава и международного права".

"Война в Украине подходит к своей годовщине, и не видно конца этому страданию. В течение праздников силы Российской Федерации продолжали свои атаки на ключевые украинские города. Многие украинцы проводили это праздничное время в бомбоубежищах, многие были далеко от своих семей или оплакивали умерших. Утром 29 декабря были запущены атаки по Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской области, по Киеву, Одессе, Львову. И два дня спустя, в канун Нового года снова сквозь раздались сирены", – сказала Дикарло.

Она отметила и то, что боевые действия в Донецкой области усилились, а еще заявила, что в Бахмуте, в Соледаре идут неустанные битвы – уличные бои, которые угрожают гражданскому населению.

Дикарло проинформировала о подтвержденных 18 тысяч жертв среди мирного населения с начала российской войны, 6 тысяч из которых убиты, остальные ранены. Однако она подчеркнула, что реальные цифры намного выше.

Замгенсека заявила, что программа развития ООН совместно с Всемирным банком уже запустили процесс оценки ущерба, который РФ нанесла Украине.

"Эта оценка станет основой для восстановления критических потребностей, и сейчас этот процесс продолжается, собрано около 90% данных", – сказала Дикарло.

Кроме того, ООН приветствует усилия стран по освобождению военнопленных. Также в Организации положительно оценивают зерновую инициативу. Дикарло заявила, что именно она "продолжает помогать снижать цены на зерно по всему миру".

Однако вместе с этим ООН "призывает к устранению барьеров к доступу и к российским товарам для сельского хозяйства, таким как, в частности, удобрения". В Организации считают, что "это необходимо для сельского хозяйства во всем мире".

Заместитель генерального секретаря отметила, что ООН продолжает отмечать страшные нарушения прав человека и призывает РФ к ответственности.

"Было задокументировано около 90 случаев сексуального насилия, связанного с войной, в том числе пыток, и также было сексуальное насилие, которое совершалось в форме изнасилования, в том числе группового, на территориях под российским контролем. Лица, виновные в этом, должны понести ответственность. Также продолжается работа Международного уголовного суда и расследователей в Украине. Как было отмечено прокурором МКС, нападения на гражданскую инфраструктуру и незаконная депортация гражданских, в том числе детей, в Российскую Федерацию – это приоритеты работы этого учреждения", – подчеркнула Дикарло.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам признал, что ООН уведомлен о том, что Иран на данный момент рассматривает возможность поставки сотни баллистических ракет РФ. Он назвал это нарушением резолюции совета безопасности ООН.

"Между тем, Северная Корея заявила, что они не поддерживают российскую войну в Украине, но с тех пор они отправляли вооружение группе "Вагнер". Отправляли как ракеты, так и другое вооружение для Российской Федерации и в поддержку ЧВК "Вагнер". Мы переживаем, что КНДР планирует отправить большее оборудование для "Вагнер". Мы осуждаем действия Северной Кореи и призываем прекратить подобные поставки", – заявил представитель ООН.

А вот постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд добавила, что Иран и Северная Корея продолжают планировать поставлять России оружие.

"С августа Иран передал России сотни БПЛА в нарушение резолюции №2231 Совета Безопасности. Россия использует эти иранские беспилотники для ударов по энергетической инфраструктуре Украины, лишая миллионы украинских гражданских электроэнергии, тепла и критически важных услуг среди зимы", – отметила она.

По ее словам, речь идет о продаже Ираном РФ сотен баллистических ракет. И США осуждают такие действия КНДР и призывают Пхеньян отказаться от данных поставок и соблюдать резолюции СБ ООН.

В то же время представитель РФ – постпред РФ в ООН Василий Небензя традиционно заявил, что "киевский режим и его западные спонсоры пытаются представить дело так, будто целью "СВО" является уничтожение Украины как государства, деукраинизация и принудительная русификация".

"Таких целей мы никогда не декларировали. Надо понимать, что мы в войне не с украинским народом, а с преступным режимом, который пришел к власти путем поддержанного антиконституционного переворота и провозгласил курс на дерусификацию", – выдал путинист.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодняшнее заседание Совбеза ООН прошло в рамках программы "Поддержка мира и безопасности в Украине". 26 декабря Украина официально инициировала исключение России из ООН. В официальном заявлении МИД Украины говорится, что Россия нагло и противоправно присвоила себе место СССР в Организации Объединенных Наций и Совбезе ООН.

Позже в Офисе президента назвали три главных инструмента для исключения России из ООН.

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