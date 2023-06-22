'Действия говорят за себя громче, чем слова': в Госдепе США посоветовали странам Африки не верить российским 'мирным намерениям'

В Государственном департаменте США сказали, что лидерам стран Африки не стоило бы верить российским выдумкам о мирных инициативах относительно завершения войны в Украину, которую начала Россия. Там отметили, что Кремль продолжает свою агрессию против украинского народа и гражданской инфраструктуры страны.

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Об этом сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател на брифинге в Вашингтоне в среду, 21 июня. Он посоветовал африканским лидерам не слушать выдумки, а смотреть на реальные действия российского диктатора Владимира Путина, передает "Укринформ".

"Действия говорят за себя громче, чем слова. Еще раз отмечу, что эти африканские лидеры провели время в бомбоубежище во время своего визита (в Киев. – Ред.), когда они были в городе, чтобы продвигать и обсуждать мирные предложения", – отметил Пател.

Он добавил, что действия страны-агрессора не говорят о том, что Путин, как он заявляет, "не отказывался от мирных переговоров". Его действия свидетельствуют о том, что глава Кремля не имеет интереса к "установлению мира и прекращению этой войны".

Представитель Госдепа добавил, что вполне понятно в этой ситуации, "кто хочет крепкого и справедливого мира, а кто стремится к продолжению агрессии против соседнего государства".

Отметим, что президент Владимир Зеленский накануне отверг переговоры с Россией до вывода ее войск из Украины. Он отметил, что страна-агрессор пыталась обмануть весь мир при помощи Минских соглашений.

16 июня Киев посетила делегация лидеров африканских стран во главе с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой, которые привезли Зеленскому так называемый мирный план. С этой же "инициативой" они поехали к российскому диктатору Путину.

В африканский "мирный план" входит возможность отвода российских войск и выведение тактического ядерного оружия из Беларуси в обмен на приостановление ордера МУС на арест Путина и ослабление санкций против РФ. Об этом говорится в документе, который африканская делегация привезла в Киев. Однако в первой версии "плана", который был озвучен месяц назад, основное внимание акцентировалось на проведении "мирных переговоров" без вывода российских войск из Украины.

Однако даже в "улучшенном" виде для Украины африканский вариант неприемлем – на повестке дня также должен стоять вопрос восстановления страны после разрушений, вызванных Россией, выплата репараций и контрибуции, а также вступление Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня после визита в Киев делегация лидеров стран Африки прибыла в Санкт-Петербург для встречи с диктатором Путиным. С ним они говорили о "мирном плане" для Украины.

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