Очень похоже, что нет. То есть не может никто. Власть путина в россии, как выясняется, очень и очень ограничена. Кто будет исполнять его приказы, а кто нет, достоверно не знает даже он сам.

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Сколько бы он сейчас постфактум ни проводил арестов и прочих всевозможных карательных мер, факт остаётся фактом: когда было в самом деле надо, его практически никто не слушал. Ни внутри россии, ни снаружи. Кроме, разве что, Лукашенко, да и тот защищал, прежде всего, себя. И вывод, который сделало путинское окружение, состоит не в том, что надо подчиняться (подчинившись, можно проиграть — и тогда будет ещё хуже), а в том, что к измене этому придурку все её участники просто должны быть лучше подготовлены.

Даже если российское ядерное оружие где-то будет таки применено, возможны варианты. В том числе и то, что путин возьмёт на себя ответственность за такое не им совершённое применение лишь задним числом: лучше прослыть ястребом, чем импотентом (как было сказано от имени русского президента в одном американском фильме примерно 20-летней давности). Хотя возможно сейчас и противоположное, о чём я уже писал: пуйло лично отдаст приказ, а потом свалит на других. Так или иначе — при нём теперь ЯСНОСТИ НЕТ и, видимо, уже не будет!!!

Вышесказанное адресовано тем, кто считает, что путин это хоть какая-то гарантия, хоть какая-то стабильность и хоть какая-то уверенность. Какая??? Вспомните истерику его зама в совбезе (!!!) бывшего президента алкоголика медведева, письменно оравшего миру на пике мятежа о том, что ядерное оружие вот-вот попадёт к бандитам!!! Это — гарантии??? Это стабильность-уверенность??? Удрать на север страны самому, прихватив с собой на всякий случай премьера, чтобы того не объявили президентом, — вот и всё, что смог директор мордора в решающий момент!!! Директор ли? Или, как сказал Байден, уже и.о.???

Существование мира — на кончике кащеевой иглы, но кащей не знает, где она и у кого!!! Из двух своих самых бесценных чемоданов — с говном и с ядерной кнопкой — он владеет реально только первым…