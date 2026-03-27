'Давно уже идет': Буданов заявил, что Третья мировая началась в Украине. Видео

Третья мировая война уже идет. И началась она не с Ближнего Востока, а с Украины, а именно – с российского вторжения в нашу страну.

Такое мнение высказал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, общаясь с журналистами. При этом делать прогнозы относительно того, как может завершиться третья мировая, он отказался.

Что сказал Буданов

Журналисты спросили у Буданова, трактует ли он события на Ближнем Востоке как локальный конфликт или как начало третьей мировой войны.

В ответ он заявил, что третья мировая уже началась.

"Она уже давно идет", – подчеркнул Буданов.

Началась же мировая война, по его мнению, с Украины, а именно с российского вторжения на территорию нашего государства.

Делать прогнозы относительно того, как может завершиться эта война, Буданов отказался.

"Посмотрим. Это же война", – лаконично ответил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Буданов не исключил большой обмен пленными на Пасху. Он подчеркнул, что соответствующие переговоры сейчас продолжаются.

Также глава ОПУ на днях заявил, что Украина впервые готовит системную стратегию работы на Африканском континенте.

