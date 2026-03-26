'Переговоры продолжаются': Буданов не исключил большой обмен пленными на Пасху. Видео

Очередной большой обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже на Пасху. Между сторонами продолжаются соответствующие переговоры.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, украинская сторона приложит максимальные усилия для этого.

"Переговоры продолжаются и новые обмены будут. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим большой обмен. А мы сделаем для этого все, что нужно", – отметил он.

Похожее мнение ранее высказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что новая волна обменов пленными может состояться уже в самое ближайшее время.

"Ожидаю, что после возвращения нашей переговорной группы в Украину мы подробно обсудим все аспекты встреч, которые пока – по телефону – безопасно нельзя обсудить. Есть сигналы, что возможно и продолжение обменов, и это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает. Надеемся, что это получится", – отметил президент в традиционном видеообращении.

Напомним, предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 5-6 марта. Домой вернулись 502 украинцев. Среди них – военнослужащие различных подразделений Сил обороны, которые попали в плен на разных участках фронта.

Також OBOZ.UA повідомляв, в Маямі (штат Флорида, США) у неділю, 22 березня, відбулася чергова зустріч американської та української делегацій. За підсумками переговорів є "просування в узгодженні позицій" і "звуження кола невирішених питань".

