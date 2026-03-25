Есть приоритетные страны: Буданов заявил, что Украина впервые готовит системную стратегию работы на Африканском континенте

Украина официально заявила о своих амбициях на Африканском континенте. Под председательством главы Офиса президента Кирилла Буданова состоялось масштабное межведомственное совещание, где была представлена первая в истории страны стратегия расширения влияния в этом регионе.

Долгое время присутствие Украины в Африке было фрагментарным, а теперь подход меняется на системный. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Новые границы геополитики

По словам Буданова, цель Украина рассчитывает подтвердить свой статус влиятельного геополитического игрока, защищающего свои интересы в любой точке планеты. Ставка делается не только на дипломатию, но и на использование международных финансовых механизмов и региональных объединений.

Министерство иностранных дел представило стратегическое видение отношений с Африкой. Внешнеполитическим ведомством был определен список приоритетных стран как в Магрибе (Северная Африка), так и в странах Сахары.

Украина планирует продвигать свои интересы комплексно – от поставок продовольствия до сотрудничества в сфере безопасности. В разработке плана участвуют все – от Кабинета Министров и МИД до Службы внешней разведки и ГУР.

Участники уже согласовали план конкретных мероприятий. В ближайшее время его рассмотрит правительство, после чего профильные ведомства приступят к реализации.

"Впервые Украина поставила перед собой цель влиять на ситуацию на Африканском континенте и защищать украинский интерес в этой части мира. Украина должна подтверждать свой статус конкурентного и влиятельного геополитического игрока, отстаивать собственную субъектность по всему миру и таким образом продвигать собственные экономические, безопасные и другие интересы в любой точке планеты", – отметил Буданов.

Напомним, Россия пытается пополнять потери своей армии, вербуя наемников из Африки. Большинство из них едут в РФ из-за желания подзаработать на вполне гражданских вакансиях, а потом оказываются на войне.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства. В ноябре 2025 из-за вербовки Россией африканцев скандал вспыхнул в Южно-Африканской республике: там дочь экс-президента ЮАР обманом вербовала африканцев на войну против Украины.

