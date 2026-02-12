Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о гарантиях безопасности для Украины. Речь идет о наработках по результатам переговоров с США, другими партнерами и представителями РФ.

Видео дня

Минобороны и МИД должны подготовить и подать президенту проекты международных договоров по гарантиям безопасности. Об этом говорится в указе №111/2026, который Зеленский подписал 11 февраля 2026 года.

Новость дополняется…