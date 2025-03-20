'Давайте просто сделаем это': Лемми напомнил, что Путин не имеет права вето по отношению к европейским миротворцам в Украине

Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя давать право вето на присутствие европейских миротворцев в Украине, если будет заключено соглашение о прекращении войны. Главарь Кремля должен принять безусловное прекращение огня, нравится это ему или нет.

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Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Он подчеркнул – планы по введению европейских миротворцев уже есть, поэтому нужно их реализовать уже сейчас.

"Путин должен просто согласиться на безусловное прекращение огня. Этот план уже на столе, давайте приступим к нему, чего мы ждем? Чего мы точно не можем сделать, так это предоставить Путину право вето на архитектуру безопасности, которая будет управлять этим миром", – заявил Дэвид Лемми, выступая на бизнес-конференции в Лондоне.

Напомним, что Россия якобы не согласилась на присутствие западных войск в Украине как миротворцев в рамках любого мирного соглашения. В то же время, по утверждению американской стороны, тему миротворцев с РФ еще не обсуждали.

"Это означает, что мы в Европе и за ее пределами должны играть определенную роль. Мы должны убедиться, что Украина способна защищаться, убедиться, чтобы не было такой ситуации, как в 2014 году, которая позволила Путину вернуться уже несколько лет спустя", – объяснил Дэвид Лемми.

Об этом 20 марта, уже на другом мероприятии, также говорил британский премьер-министр Кир Стармер. В частности, он подчеркнул необходимость гарантирования любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.

Такими гарантиями должны стать военные представители Европы, размещенные в Украине. По убеждению Кира Стармера, только европейские миротворцы "смогут гарантировать, что любое соглашение, которое будет заключено, будет защищено".

"Мы знаем наверняка одно: соглашение без всякой основы – это то, что Путин нарушит. Мы знаем это, потому что это произошло раньше. Я абсолютно уверен, что это произойдет снова", – объяснил британский премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже продолжаются активные обсуждения относительно новой системы гарантий безопасности. Речь идет о привлечении войск других государств Европы. Есть и "четкое понимание" относительно перечня стран, готовых разместить свои войска в рамках этой инициативы.

Если в Украине после завершения горячей фазы войны произойдет развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами, и только в нескольких определенных точках. Такие точки автор инициативы, президент Франции Эммануэль Макрон, назвал "ключевыми".

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми весомыми поставщиками европейского миротворческого контингента. Хотя на самом деле премьер-министр Британии Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три страны, которые первоначально предлагали предоставить сухопутные войска для Украины.

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