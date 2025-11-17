'Давайте молиться вместе': Папа Римский призвал к справедливому и длительному миру в Украине

В воскресенье, 16 ноября, Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Украине, которые произошли в результате российских обстрелов. Он отметил, что атаки приводят к тому, что семьи остаются без крова с наступлением холодов.

Заявление Папы Римского было опубликовано в соцсети Х. Таким образом он, в частности, отреагировал на последние российские удары по территории Украины, в частности, по Киеву.

"С грустью слежу за новостями о нападениях, которые продолжают происходить в многочисленных украинских городах, в частности в Киеве. Эти нападения приводят к смертям и ранениям, среди которых дети, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крыши над головой с наступлением холодов", – говорится в сообщении

Он отметил, что мир не должен привыкать к войне и призвал верующих молиться, чтобы в Украине наступил справедливый и длительный мир.

"Уверяю в своей близости к людям, которые подверглись таким суровым испытаниям. Мы не должны привыкать к войне и разрушениям! Помолимся вместе за справедливый и длительный мир в растерзанной войной Украине", – добавил понтифик.

Террористическая атака РФ

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в разных районах города, есть десятки раненых.

В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя сутки сотрудники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме в Деснянском районе Киева. Всего в атакованном российскими террористами доме удалось спасти 68 человек.

