Данилов станет послом Украины в Молдове: Зеленский озвучил подробности

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в качестве посла Украины в Молдове. Ранее он намекал, что Данилов "продолжит работу по дипломатическому направлению".

Об этом президент сообщил во время вечернего видеообращения в пятницу, 29 марта. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

"Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, а конкретнее – я согласовал его кандидатуру как нового Посла нашего государства в Республике Молдова. Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украине. Для нас Молдова является чрезвычайно важным государством – и с точки зрения безопасности вызовов в регионе и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия", – сказал Зеленский.

Напомним, 26 марта президент Украины подписал ряд указов о кадровых перестановках. Так, одним из них он уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Преемником Данилова стал руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, его же пост, в свою очередь, занял бывший заместитель начальника ГУР МОУ Олег Иващенко.

Позже стало известно, что Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко. Соответствующий указ глава государства подписал 29 марта.

Во время представления нового главы СНБО Александра Литвиненко в этот же день Зеленский сделал заявление, которое вызвало предположения о возможной кандидатуре будущего главы украинского дипломатического ведомства в Молдове.

Так, президент отдельно поблагодарил бывшего секретаря СНБО Алексея Данилову "за весомый вклад в работу" Совбеза и подчеркнул его "профессионализм и значительные достижения" на этом посту.