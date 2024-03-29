Зеленский уволил посла в Молдове: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко. Соответствующий указ глава государства подписал 29 марта.

В этот же день указ был опубликован на сайте президента Украины. В то же время Зеленский заявил, что уволенный на днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов "продолжит работу на дипломатическом направлении".

29 марта президент своим указом по номеру 192/2024 уволил посла Украины в Молдове.

"Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова", – говорится в указе.

Преемник Шевченко пока не назначен. Однако во время представления нового главы СНБО Александра Литвиненко в этот же день Зеленский сделал заявление, которое вызвало предположения о возможной кандидатуре будущего главы украинского дипломатического ведомства в Молдове.

Так, президент отдельно поблагодарил бывшего секретаря СНБО Алексея Данилову "за весомый вклад в работу" Совбеза и подчеркнул его "профессионализм и значительные достижения" на этом посту.

"Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом", – сказал Зеленский.

Напомним, 26 марта президент Украины подписал ряд указов о кадровых перестановках. Так, одним из них он уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Преемником Данилова стал руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, его же пост, в свою очередь, занял бывший заместитель начальника ГУР МОУ Олег Иващенко.