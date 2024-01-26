'Даем старт новому механизму коммуникации с предпринимателями': Зеленский рассказал о Всеукраинской экономической платформе. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине запустили новый механизм коммуникации с предпринимателями – Всеукраинскую экономическую платформу. На ней будет представлено все сообщество украинского бизнеса.

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В обращении к украинцам и миру в конце 702-го дня войны, в пятницу, 26 января, глава государства отметил, что участниками платформы будут представители как малого, так и большого бизнеса из всех регионов Украины. Главная ее задача – действенная коммуникация государства с бизнес-сообществом.

"Сделано в Украине" – это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и работающих на предприятиях украинок. И это наши люди, которые основывают предприятия, создающие рабочие места для других. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе", – сообщил он.

Работу платформы должен организовывать Кабинет министров вместе с Офисом президента, областными государственными администрациями и экспертами.

"Главная задача – чтобы это был инструмент действенной коммуникации. Чтобы общение всегда поддерживалось операционными решениями – тем, что государственные институты делают или меняют, и тем, что создаст новую, нормальную историю отношений, в частности между правоохранителями и предпринимателями", – отметил президент.

Зеленский добавил, что бизнес нуждается в большей уверенности, а Украина – в более "белой", легальной экономике. Кроме того, нашему государству необходимо больше украинских производств и украинского продукта разных отраслей.

"Только что подписал указы, которые позволят создать именно такой коммуникационный механизм – Совет по вопросам предпринимательства, – как это и определено, в частности, недавним решением СНБО, и всеукраинскую платформу для активизации предпринимательства и нашего украинского продукта", – отметил глава государства.

Президент сообщил, что провел совещание о финансовой ситуации, работе налоговой, налоговых поступлений. Он отметил, что главное для государства и общества – чтобы у каждого из украинских предпринимателей были возможности для более активной экономической работы.

"Я благодарен всем нашим предпринимателям, каждому и каждой в Украине, кто остается в государстве, сохраняет свои предприятия и рабочие места. Достойные рабочие места в Украине, работа каждого предприятия, остающегося в легальном поле, – это одна из ключевых основ украинской силы" , – подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что в этот день провел Ставку по ситуации на фронте в Украине и заслушал подробные доклады по каждому из направлений на передовой.

"Каждый в Украине знает, где сейчас наиболее интенсивно. Авдеевка, Марьинка, Купянское направление, южные направления – к каждому максимальное внимание", – проинформировал глава государства.

Также на Ставке участники проанализировали вопросы снарядов для Вооруженных сил Украины – восполнение дефицитов, поставки в войска, договоренностей с партнерами и собственного производства.

"Отдельно сегодня обсудили защиту нашего государства от российского воздушного террора – и пограничных городов, и наших фронтовых позиций. Мы работаем, чтобы увеличить количество систем ПВО, соответствующих боеприпасов для защиты от российских авианалетов и ракетных ударов. В контроле в небе во многом ответ относительно контроля на земле", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент провел совещание по работе с партнерами в Евросоюзе и отношениям с государствами-соседями. "Рациональность в отношениях – это приоритет. И готовим наши ответные шаги", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский рассказал, что в Брюсселе официально начался процесс скрининга законодательства Украины. Именно он закладывает основу для переговоров по вступлению нашей страны в Евросоюз.