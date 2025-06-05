Назвал 'крутой': СМИ раскрыли, какими были частные комментарии Трампа по украинской операции 'Паутина'

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах положительно оценил украинскую операцию "Паутина", в рамках которой были атакованы российские военные аэродромы. Он назвал действия Украины "сильными" и даже "крутыми", хотя публично воздержался от комментариев.

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Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники из окружения Трампа. Один из его советников описал реакцию Трампа как восторженную, но в то же время осторожную относительно последствий такой атаки.

"Он был на удивление молчалив на публике, когда дело касалось его личных чувств по поводу атаки Украины. Однако в частном порядке он восхищался операцией", - пишет Axios.

"Довольно сильно", - сказал Трамп одному из собеседников. "Он думал, что это круто", - сказал второй источник о реакции Трампа.

Один из советников Трампа отметил, что украинская операция "Паутина" с международной точки зрения - "это как чихуахуа, наносящий реальный вред гораздо большей собаке".

Издание отмечает, что президент в частных разговорах не скрывал беспокойства тем, что подобные удары могут спровоцировать более агрессивную реакцию со стороны Кремля и осложнить усилия по деэскалации.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим деэскалации. Так что если Путин сойдет с ума в ответ, да, у президента есть опасения", - сказал один из собеседников Axios, который общался с Трампом.

Одна из причин, по которой атака Украины обеспокоила Белый дом, заключалась в том, что она была нацелена на бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие и являются ключевой частью ядерного сдерживания России.

"Атака беспилотников не стала для (Трампа) неожиданностью, потому что так происходит, когда война продолжается, но он обеспокоен тем, что это затянет боевые действия. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, поэтому его разочаровывает, когда происходят подобные атаки", - сказал один из чиновников Белого дома.

Однако, несмотря на эти опасения, Трамп был поражен тем, что сделали украинцы.

Напомним, 1 июня этого года СБУоперацией "Паутина" устроила черный день для российской авиации. Запущенными из спрятанных в модульных деревянных домиках на фурах дронами атакован ряд военных авиабаз в разных регионах РФ, где базировалась стратегическая авиация России.

В частности, атакована составляющая "ядерной триады" РФ на авиабазе "Оленья", откуда российские бомбардировщики регулярно взлетали для осуществления ударов по Украине.

В Генеральном штабе ВСУ 3 июня назвали точное количество пораженных российских самолетов в результате операции "Паутина": проанализировав и верифицировав всю имеющуюся информацию, там подтвердили уничтожение или повреждение 41 российского самолета.

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