Что происходит на Запорожской АЭС после локального перемирия: детали

Накануне вечером к временно оккупированной Россией Запорожской АЭС повторно подключили линию 330 кВ "Ферросплавная-1". Резервное питание станции восстановлено впервые за полгода.

Видео дня

В МАГАТЭ это назвали "решающим шагом для ядерной безопасности". Соответствующее заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси опубликовали в аккаунте организации в сети Х.

Что известно

В 19:43 в субботу, 8 ноября, к ЗАЭС повторно подключили линию 330 кВ "Ферросплавная-1": это произошло после завершения ремонта повреждений, вызванных российскими ударами. Для проведения ремонтных работ в районе ЗАЭС объявляли локальное прекращение огня.

Поэтому со вчерашнего дня впервые за последние 6 месяцев ЗАЭС получила крайне необходимое резервное питание.

"Наряду с восстановлением в прошлом месяце линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности", – подчеркнул Гросси.

Что предшествовало

18 октября этого года стало известно, что на ЗАЭС объявили перемирие для проведения ремонта линий энергоснабжения.

В МАГАТЭ заявили, что восстановление электроснабжения вне площадки АЭС является критически важным для обеспечения ядерной безопасности и похвалили "обе стороны" за "конструктивное сотрудничество" с агентством для реализации комплексного плана ремонта.

"Конструктивное сотрудничество" заключалось в том, что украинские специалисты вместе с международными экспертами работали над ремонтом поврежденных россиянами линий, те же в свою очередь их не обстреливали.

По данным Минэнерго, это был уже уже 42-й раз с начала российского полномасштабного вторжения, когда украинские энергетики восстанавливали линии, питающие Запорожскую АЭС. Подключение станции к украинской энергосети и обеспечение ее стабильной работы являются ключевыми условиями для предотвращения любых инцидентов и аварий на крупнейшем в Европе ядерном объекте.

По состоянию на 23 октября Украина возобновила электроснабжение ЗАЭС, отведя Европу от черты возможной ядерной катастрофы.

А с 7 ноября возле оккупированной ЗАЭС установили локальное перемирие для проведения ремонтных работ возле станции. Накануне старта ремонта резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт Россия запустила фейк о "подготовке диверсии Украины и Запада на ЗАЭС". Служба внешней разведки России заявила, что "Запад готовится обвинить Москву" в возможной аварии на ЗАЭС, а "НАТО якобы подталкивает Киев к диверсии с жертвами среди украинцев и европейцев".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Россия обстреляла подстанции двух АЭС – Хмельницкой и Ривненской. Из-за этого Киев потребовал срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уверен: это были не случайные, а хорошо спланированные удары захватчиков. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!