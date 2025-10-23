Украина возобновила электроснабжение ЗАЭС: ядерная угроза Европе миновала

Украинские энергетики возобновили энергоснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Это позволило вывести ее из самого длинного блэкаута за все время полномасштабной агрессии России.

Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Она отметила, что атомная станция находилась без света в течение последнего месяца.

"ЗАЭС вышла из блэкаута: энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Это позволило вывести станцию из режима полного – десятого по счету блэкаута, – в котором она находилась в течение последнего месяца", – подчеркнула Гринчук.

Она пояснила, что специалисты уже завершили ремонт линии 750 кВ "Днепровская". Сейчас продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная".

"Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов. Это создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", – отметила министр.

Светлана Гринчук напомнила, что причиной месячного обесточивания стали действия российских оккупационных войск, которые систематически обстреливают и повреждают линии электропередач, соединяющие ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Из-за этого украинским энергетикам пришлось 42 раза с начала большой войны восстанавливать линии питания станции.

"В то же время единственным путем к обеспечению долгосрочной ядерной безопасности является полная демилитаризация, деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный законный контроль украинского оператора – "Энергоатом", – подчеркнула Гринчук.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал возвращение электроснабжения является ключевым шагом для обеспечения ядерной безопасности. "МАГАТЭ продолжает координироваться с обеими сторонами по дальнейшему ремонту линии 330 кВ "Ферросплавная", – цитируют его в организации.

Что предшествовало

Блэкаут на Запорожской атомной электростанции продолжался с 23 сентября – после повреждения последней высоковольтной линии 750 кВ. Из-за инцидента крупнейшая атомная станция Европы месяц работала в аварийном режиме, используя дизель-генераторы для поддержания систем охлаждения шести энергоблоков и бассейнов с отработанным топливом.

Директор центра исследований энергетики Александр Харченко назвал настоящей целью российской провокации – переподключить временно оккупированную электростанцию к собственной энергосистеме. Эксперт назвал такой сценарий угрожающим, потому что "Росатом" не имеет специалистов, которые могли бы эффективно управлять станцией, модернизированной уже в независимой Украине.

Важно знать, что внешнее питание нужно любой АЭС, даже если она не работает. Без него реакторы станции могут взорваться. Поэтому Россия и Украина достигли локального перемирия, благодаря чему 18 октября начался ремонт ЗАЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября в МАГАТЭ заявили, что резервного топлива для аварийных дизель-генераторов на ЗАЭС осталось только на 10 дней. Так, уже 10-11 октября ситуация на станции может стать критической.

