Установили локальное перемирие: в МАГАТЭ сообщили о начале ремонтных работ возле оккупированной ЗАЭС

Вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции 7 ноября установили локальное прекращение огня, чтобы начать ремонт резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт. Решение приняли для повышения безопасности энергоснабжения станции и предотвращения возможных инцидентов.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, отметив, что временное перемирие позволяет ремонтным бригадам выполнить необходимые работы для подключения ЗАЭС к энергосети. По его словам, такой шаг должен укрепить устойчивость станции и снизить риск ядерной аварии.

Работы под наблюдением МАГАТЭ

Демонтаж мин и подготовительные мероприятия начались утром 7 ноября возле поврежденного участка линии "Ферросплавная-1", соединение которой со станцией было потеряно полгода назад. Технические специалисты должны начать непосредственные ремонтные работы в субботу, а восстановление подключения ожидается в течение нескольких дней.

После завершения ремонтов ЗАЭС будет иметь доступ к двум энергетическим линиям – 330 кВ и 750 кВ. Последняя, "Днепровская", возобновила работу 23 октября после четырех недель отключения.

Как сообщили в МАГАТЭ, группа экспертов агентства, которая постоянно находится на объекте, будет осуществлять мониторинг всех ремонтных работ. В прошлом месяце аналогичные операции на обеих сторонах линии фронта также проходили под контролем двух команд МАГАТЭ.

В ведомстве отмечают, что стабильное электроснабжение станции является критически важным для предотвращения чрезвычайных ситуаций, ведь даже кратковременная потеря питания может поставить под угрозу системы охлаждения реакторов.

Новые договоренности по ремонтам

Первоначально планировалось отремонтировать обе линии одновременно еще в октябре, когда благодаря двум кратковременным локальным перемириям технические бригады с обеих сторон могли работать параллельно. Тогда удалось восстановить линию "Днепровская", однако при осмотре были обнаружены дополнительные повреждения на "Ферросплавной-1 " – ближе к самой станции, но уже за пределами согласованных зон прекращения огня. Именно это и задержало ее повторное подключение к энергосистеме.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал восстановление внешнего питания для крупнейшей атомной станции Европы "чрезвычайно важным шагом для ядерной безопасности". По его словам, предыдущие работы завершили десятое и самое длинное полное обесточивание ЗАЭС с начала войны – оно длилось более трех с половиной лет.

"Восстановление внешнего электроснабжения крупнейшей в Европе атомной электростанции в прошлом месяце стало чрезвычайно важным событием для ядерной безопасности и защищенности, положив конец десятой и самой длительной полной потере внешнего электроснабжения за более чем три с половиной года войны", – заявил Гросси.

ЗАЭС работает без реакторов

В то же время Гросси отметил, что одной линии для стабильной работы станции недостаточно: до войны их было десять. После длительных консультаций с Украиной и Россией стороны согласовали новое "окно" прекращения огня, которое позволит продолжить ремонты.

"Надеюсь, что эту линию тоже удастся подключить в ближайшее время. Это станет еще одним важным шагом для ядерной безопасности", – отметил он.

Шесть реакторов Запорожской АЭС не производят электроэнергии уже более трех лет, однако станция все равно нуждается в питании для охлаждающих насосов и систем безопасности, чтобы избежать перегрева активной зоны. В случае потери внешней энергии станция вынуждена переходить на аварийные дизельные генераторы.

"Обе стороны осознают риски длительного обесточивания и важность резервного питания для атомного объекта. Они сотрудничают с нами конструктивно, чтобы эти критические ремонты состоялись. Но общая ситуация на ЗАЭС остается крайне нестабильной. Мы сможем говорить о настоящем успехе только тогда, когда эта разрушительная война завершится без ядерной аварии", – добавил глава МАГАТЭ.

Как сообщал OBOZ.UA, директор центра исследований энергетики Александр Харченко назвал истинную цель российской провокации – переподключить временно оккупированную электростанцию к собственной энергосистеме. Эксперт назвал такой сценарий угрожающим, потому что "Росатом" не имеет специалистов, которые могли бы эффективно управлять станцией, модернизированной уже в независимой Украине.

