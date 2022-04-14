'Что это был за план?': Подоляк напомнил Кремлю, что РФ может получить НАТО в получасе езды от Петербурга

Начав вторжение в Украину под предлогом недопущения вступления нашего государства в НАТО, президент Российской Федерации Владимир Путин снова "всех переиграл". Теперь Россия может получить государства-члены Североатлантического союза в получасе езды от Петербурга.

Вместе с разрушенной экономикой и полной изоляцией России это вызывает удивление "планом" страны-агрессора. Об этом написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на мирных переговорах с РФ Михаил Подоляк.

"Россия уверяет, что начала войну, чтобы не разрешить Украине вступить в НАТО. После вступления Швеции и Финляндии Кремль получит НАТО в получасе езды в Петербург. 20 тысяч погибших российских солдат. Разрушенная экономика. Полная изоляция. Но "спецоперация" все равно "по плану". Что же это был за план?" – интересуется Подоляк.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин заявил, что не сомневается в выполнении целей войны против Украины. Очевидно, именно потому, что все "идет по плану", в России арестовано 20 генералов. А министр обороны РФ Сергей Шойгу попал в реанимацию из-за обширного инфаркта, который, говорят, ему помогли получить.