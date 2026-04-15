Четыре страны ЕС выступают против ускоренного вступления Украины – Politico

В повестку дня саммита Евросоюза, который состоится в Никосии (Кипр) позже в этом месяце, должны были включить инициированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос привлечения в союз государств новых членов, в частности, вопрос вступления в ЕС Украины. Но из-за "неоднозначности со стороны лидеров" вопрос в повестку дня еще не включен. В частности, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС, который участвовал в подготовке саммита, и еще девяти дипломатов. Среди мотивов такой "неоднозначности" издание указывает на "коллективную травму от общения с Венгрией с момента ее вступления" в союз.

Венгрия как пример

В частности, у европейских политиков вызывает "беспокойство опыт общения ЕС с Венгрией как партнером-обструкционером". Венгрия, которая в 2004 году присоединилась к ЕС в составе группы из 10 стран "бывшего коммунистического востока", все это время оставалась на орбите интересов России.

Таким образом, в Европе опасаются вступления в блок государств, аналогичных Венгрии "троянских коней", которые не только просто будут занимать обструкционистскую позицию, а будут активно использовать свое право вето (как это делала Венгрия до последнего времени).

Пример Венгрии в данном контексте довольно оскорбителен для Украины, которую вышеупомянутые государства почему-то априори воспринимают исключительно как какой-то российский сателлит.

Кто эти люди

Однако "наибольшее беспокойство" среди правительств Франции, Германии, Нидерландов и Италии вызывает возможность политического удара по любому лидеру.

"Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали о поляках, мы, вероятно, услышим об украинцах и любых других кандидатах. Мол, кто эти люди? Что они собираются делать в нашем клубе? Не придут ли они, чтобы только занять наши рабочие места?", – цитирует издание одного из дипломатов "из страны ЕС среднего размера".

Причем это беспокойство особенно сильно во Франции, отмечает Politico. Дело в том, что Франция по собственному закону должна провести референдум по принятию в ЕС любого нового члена.

Позиция стран

Но "Франция в этом не одинока", добавляет издание. Так, дипломаты Германии, Нидерландов и Италии утверждают, что "сложный и основанный на заслугах процесс вступления в ЕС должны уважать без исключений по геополитическим причинам".

"Конечно, мы не хотим ослаблять Зеленского. Но подавляющее большинство государств-членов сейчас не имеют аппетита к этим дебатам", – цитирует Politico "высокопоставленного дипломата из крупной европейской страны".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, недавно о том, что вступление Украины в Евросоюз до 2027 года "пока невозможно" заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Однако в отличие от информаторов Politico эта чиновница сослалась на более убедительные факторы. Это установление мира и проведение реформ.

