Четкое сообщение всей Европе: Порошенко на Ассамблее ЕНП призвал ЕС сделать все для победы Украины

Петр Порошенко, выступая на Политической ассамблее Европейской народной партии в Брюсселе, призвал европейских партнеров сделать все необходимое для победы в войне против российской агрессии. Он подчеркнул, что Украина делает Евросоюз сильнее, а уверенное лидерство ЕНП на выборах в Европарламент демонстрирует победу общих ценностей.

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Об этом он сказал во время обращения к лидерам Европы.

"Вызовы, которые были перед этими выборами, никогда не были столь сложны. И они превратили эти выборы в европейский вотум доверия – нашим принципам, нашим ценностям, руководству и стратегии ЕНП. Мои приветствия: европейцы поддерживают и доверяют нам. Эта победа на выборах полностью заслужена, ведь ЕНП – это высокая ответственность и реальные дела", – сказал Порошенко.

Он напомнил, что Еврокомиссия никогда еще не была настолько эффективна, как в течение 5 лет под руководством Урсулы фон дер Ляен. "Комиссия во главе с фон дер Ляен выполнила все свои обещания. ЕС никогда не был столь единственным и эффективным на геополитическом пути. Именно Украина расширила границы Европейского Союза и сделала его сильнее, чем когда-либо. И это – наша общая победа", – подчеркнул лидер "Евросолидарности".

"Никто даже не мог вообразить, что ЕС, занимающийся торговлей, экономической интеграцией и общими правилами, будет настаивать на усилении военных секторов в государствах-членах и будет искать оружие по всему миру. Никто не мог поверить, что ЕС и страны-члены мобилизуют 32 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Невероятно! ЕС сократит зависимость от российского газа и нефти? Пять лет тому назад не все верили в такую возможность. И этот ЕС начнет новую амбициозную волну расширения, которая завершит эру серой зоны в Европе", – констатировал Порошенко.

Он отметил, что очень символическим завершением текущей каденции Еврокомиссии и Европарламента есть официальный старт переговоров о вступлении и беспрецедентная программа поддержки Украины.

"В течение следующих пяти лет ЕНП будет вести Европу в ее будущее. И если есть политическая сила, стоящая на защите против общих внешних врагов, а также популистов, правых или левых, то это ЕНП. Я глубоко верю, что вместе мы можем добиться исторического геополитического успеха. Чтобы это произошло, прежде всего мы должны выиграть нашу войну с Путиным. Без победы тень агрессии, убийств и разрушения будет нависать над Европой и подрывать наш амбициозный план интеграционного проекта", – сказал Порошенко.

Он перечислил ключевые элементы формулы победы Украины:

– Поддержка Украины до победы, а не до конца.

– Оружие в Украине – без ограничений объема, ограничений дальности и ограничений целей.

– Не бояться удивлять путина креативными инициативами.

– Санкции из ада, чтобы отрезать ресурсы, чтобы остановить способность путина финансировать войну.

– Членство Украины в ЕС и НАТО.

– Финансовая помощь Украине для поддержания макроэкономической стабильности.

– Украина победит как демократия. И потому война не должна являться поводом для торможения или отступления от реформ и перехода к автократии.

"Украина должна быть среди приоритетов повестки дня Еврокомиссии с первого дня. Приверженность поддержке Украины должна быть одним из ключевых требований к нашим новым членам Европейского парламента. Новая делегация Европарламента в наш парламентский комитет Ассоциации и неформальной группы друзей Украины должна быть сформирована как можно быстрее. Желательно – в первый день работы Европарламента", – отмечает Порошенко.

"И посетите Украину. Это очень важные символические шаги, пожалуйста, примите наше приглашение. Наше единство и солидарность спасут всех нас, и это единственный путь к победе", – резюмировал лидер "Евросолидарности".