Червоноградская ЦЗФ превращается в источник экологической катастрофы, — Волинец

Длительный простой Червоноградской центральной обогатительной фабрики уже создает риски не только для работы государственных шахт и подготовки к отопительному сезону, но и для экологической ситуации и здоровья жителей региона.

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Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волинец.

По его словам, остановка предприятия и бездействие руководства привели к разрушению производственных мощностей и создали угрозу масштабной техногенной аварии. Из-за длительного хранения остатков угля в бункерах началось активное горение, которое повреждает оборудование и может сделать возобновление работы фабрики чрезвычайно сложным или даже невозможным.

"Добьют единственную обогатительную фабрику, разрушат экологию региона… А кто ответит за здоровье людей?" — подчеркивает Волинец.

Он утверждает, что неоднократные обращения экстренных служб о локализации опасной ситуации были отклонены, а доступ спасателей на территорию предприятия остается закрытым.

По словам депутата, последствия уже выходят далеко за пределы одного предприятия. Он заявляет, что при сгорании угля в атмосферу попадают токсичные вещества, которые могут загрязнять воздух, почву и водоемы, негативно влиять на сельское хозяйство, флору и фауну.

"Без преувеличения, речь идет о локальной экологической и социально-экономической катастрофе для всего региона", — заявил Волинец.

Он также отметил, что дальнейшее промедление с возобновлением работы Червоноградской ЦЗФ создает все большие риски для прохождения отопительного сезона, а последствия для жителей региона, по его словам, могут быть непоправимыми.

Напомним, Хозяйственный суд Львовской области в очередной раз отложил рассмотрение дела о назначении управляющего санацией ПАО "Львовская угольная компания", от которого зависит дальнейшая работа Червоноградской центральной обогатительной фабрики. Следующее заседание назначено на 21 июля.