Черная рубашка и английский язык второй государственный: чем Данилов запомнился в должности секретаря СНБО

Алексей Данилов, уволенный указом президента Владимира Зеленского от 26 марта, занимал должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны с октября 2019 года. В статусе главы СНБО он запомнился украинцам "черной формой" и четким убеждением, что английский язык должен быть вторым обязательным в Украине.

В связи с отставкой чиновника OBOZ.UA решил напомнить, чем он отличился и вошел в историю современного государства. В частности, еще до полномасштабного вторжения России в Украину Данилов являлся принципиальным борцом с пророссийскими олигархами.

В 2021 г. СНБО под руководством Данилова ввел санкции против телеканалов ZIK, NewsOne и 112, которые связывали с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Глава ведомства сообщал, что некоторые телеканалы в Украине распространяют информацию, получаемую из России, и их деятельность не имеет никакого отношения к свободе слова.

Также чиновник допускал, что прекращение вещания телеканала "Первый независимый", связанного с Медведчуком, может быть "Божьей карой".

Экс-секретарь СНБО заявлял, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины вообще как элемент вражеской пропаганды и промывания мозгов украинского населения. А кто против – пусть идет на русские болота и квакает по-русски там. Он много раз озвучивал мнение, что в Украине обязательным должен быть украинский и английский языки.

В одном из интервью в марте 2022 года чиновник рассказал, что украинские власти готовились к полномасштабной войне с Россией, но не могли открыто сказать об этом обществу. Когда сам Данилов понял, что беда неотвратима, он стал носить черную форму, тогда как раньше носил гражданскую. Это началось в ноябре 2021 года.

"Это был знак того, что мы готовы. Мы не могли нашему обществу сказать, что вот завтра будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик РФ, чтобы здесь начался хаос, не совсем приятные вещи в экономике. Мы до последнего держались, мы до последнего готовились. Мы ясно понимали, что это произойдет", – сказал Данилов.

Что касается вступления Украины в НАТО, экс-секретарь СНБО придерживался четкой позиции – Украина не рассматривает вариант с вступлением в Альянс без оккупированных территорий. Подобные идеи являются "нерабочей конструкцией", поскольку наше государство – единственный механизм.

Он отмечал, что Украина необратимо взяла курс на вступление в Североатлантический альянс и ЕС, а территориальная целостность нашего государства признается мировым сообществом.

Также Данилов подчеркивал, что ВСУ ни у кого не будут спрашивать советов по уничтожению законных военных целей на территории государства-террориста России. Мы продолжим уничтожать россиян везде, где найдем.

Комментируя увольнение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Данилов отмечал, что "вечного нет ничего".

"Ни главы государства, ни главы Вооруженных сил Украины. Ничего и никого. Есть определенный процесс. И он постоянный. Это надо иметь в виду. Потому что жизнь идет. И ничего страшного в том, что та или иная фигура, как президент сейчас думает, будут заменены. Сразу ничего не произойдет", – убежден чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным журналиста Петра Шуклинова, ныне защищающего Украину в рядах Вооруженных сил, Данилов в дальнейшем будет строить дипломатическую карьеру.

– 26 марта Зеленский назначил на место Данилова главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Он стал четырнадцатым секретарем СНБО, является доктором политических наук, профессором, а также заслуженным деятелем науки и техники Украины, госслужащим второго ранга и генерал-майором запаса. Он свободно владеет украинским, русским, английским.