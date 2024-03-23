Данилов о якобы призыве США не атаковать НПЗ в России: мы не собираемся ни у кого спрашивать!

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина ни у кого не будет спрашивать советов по уничтожению законных военных целей на территории государства-террориста России. Мы продолжим уничтожать россиян везде, где найдем.

Таким образом, чиновник прокомментировал статью Financial Times, в которой говорилось, что якобы администрация США призвала Украину прекратить удары по российским НПЗ. Свою позицию Данилов озвучил во время 16-го ежегодного Киевского Форума безопасности 22 марта.

"Что касается нашей войны, мы не собираемся ни у кого спрашивать, что атаковать на территории России", – отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать уничтожать россиян "там, где будет находить" и "ни у кого не будет спрашивать разрешения".

Напомним, в статье FT говорилось о том, что американские чиновники якобы опасаются, что атаки на российские НПЗ могут привести к повышению цен на топливо, в частности в США. Публикация вышла 22 марта – именно в день, когда Россия совершила самую массированную атаку на энергообъекты Украины за последнее время.

Наше издание разбиралось, насколько обнародованная западным СМИ информация может соответствовать действительности, стоящей за появлением этой статьи и чем успел отличиться ее автор, бывший корреспондент Радио Свобода Кристофер Миллер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белом Доме не подтвердили и не опровергли информацию о том, что якобы США обращались в украинские спецслужбы с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако у Байдена намекнули, что вообще отрицательно относятся к таким ударам.

– В американском Институте изучения войны пришли к выводу, что серия атак украинских БПЛА на НПЗ России могла вывести из строя до 11% общих мощностей РФ.

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