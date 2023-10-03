Человек Тимошенко и фигурант коррупционных дел: что известно о пойманном на взятке мэре Суме Лысенко. Фото

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура 3 октября сообщили о подозрении городскому голове города Сумы Александру Лысенко: чиновника задержали во время получения части взятки в размере более двух миллионов гривен. Как выяснилось, это далеко не первая попытка Лысенко улучшить собственное материальное положение: раньше он уже фигурировал в деле о коррупции.

В "большую политику" и кресло мэра Сум Лысенко привела лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко: он возглавлял Сумскую областную организацию этой политсилы и именно от нее выдвигался на выборы городского головы. Подробности о связи Лысенко и Тимошенко сообщает Telegram-канал "Политбавовна".

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2 октября, когда стало известно, что Лысенко вместе с директором департамента инфраструктуры Сумского горсовета задержали во время получения взятки, паблик обратился к лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Юлия Владимировна, у вас в Сумах печальные новости. Проще говоря – залет. НАБУ и СБУ задержала вашего мэра Сум Лысенко. "Честный" мэр от "Батькивщины" решил заработать на мусоре и тарифах – требовал денег от компании, занимающейся бытовыми отходами... Сейчас пойдут заявления об уничтожении местного самоуправления и преследовании оппозиционных мэров", – саркастически написали администраторы паблика.

На следующий день "Политбавовна" объяснила, почему адресовала свое сообщение именно Тимошенко: Лысенко баллотировался на выборах в статусе руководителя областной организации "Батькивщины" в Сумской области.

"В комментариях спрашивали, какими краями Юля к арестованному вчера при получении взятки Александру Лысенко? Максимально коротко: Лысенко – мэр Сум от "Батькивщины". Два миллиона взятки за мусор – это индикатор ценностей во время войны. Это все, что нужно знать. Все остальное – примитивный пиар ЮВТ и ее свиты в регионах", – отметили администраторы паблика.

В "Политбавовне" также опубликовали фото с Тимошенко в компании Лысенко: в момент фотографирования они, как отмечено в подписи к фото, "размышляют о добровольческих формированиях Сумщины".

При этом нынешняя "неприятность" – не первая в биографии "батькивщиновца" Лысенко. Несколько лет назад он уже фигурировал в деле о коррупции.

Так, 25 апреля 2018 года Заречный районный суд города Сумы признал Лысенко виновным в незаконном премировании себя, любимого. Мэр, по материалам производства, 22 февраля 2017 года на заседании XXI сессии Сумского городского совета проголосовал за решение повысить себе предельный размер премии со 150% до 300%.

Впоследствии в суде Лысенко заявил, что якобы использовал суммы премий не на собственные нужды, а как "помощь людям". Он, мол, своим распоряжением назначал себе премии в зависимости от того, была ли потребность в такой помощи.

Суд же решил, что, даже занимаясь благотворительной деятельностью как благотворитель, городской голова не имел права делать это за счет своих мэрских полномочий.

По итогу суд признал Лысенко виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. 1 ст.172-7 КУоАП и ч.2 ст.172-7 КУоАП. Однако наказание чиновник так и не понес – из-за того, что сроки для его наказания истекли.

Тем временем в партии, к которой принадлежит задержанный Лысенко, происходящее пока не комментировали.

По состоянию на 19:00 3 октября на странице Тимошенко в Facebook не было никакой реакции на задержание и подозрение ее однопартийцу: последнее сообщение там было размещено в воскресенье, 1 октября.

На официальной странице ВО "Батькивщина" в этой же соцсети также никак не отреагировали на события в Сумах: накануне, 2 октября, администраторов страницы гораздо больше интересовало, как их партийцы "помогают с формированием помощи для ВСУ в Донецкой области".

Тем временем в сети намекают, что Лысенко перечень нарушителей с партбилетом "Батькивщины" не исчерпывается.

На уже упомянутом фото с Тимошенко и мэром Сум засветился также заместитель председателя Сумского облсовета Вадим Лысый (на фото он – крайний в дальнем углу, имеет бородку).

У Лысого также есть другие фото с Тимошенко.

А еще у него были проблемы с правоохранительными органами из-за подозрений в коррупции.

"К Лысому еще в январе приходили НАБУ и САП с подозрением о коррупции. Впоследствии НАБУ объявило его в розыск. Следствие установило, что заместитель председателя Сумского облсовета Вадим Лысый не задекларировал полученный в 2017 году заем в размере 1,6 млн грн (эквивалентно 60 тысяч) долларов на дату подписания договора), взятый под залог нежилого помещения площадью более 520 квадратных метров в Сумах... В июле суд дело закрыл, поскольку по делу истекли сроки давности, тогда на Туровской (на этой улице в столице расположен головной офис "Батькивщины". – Ред.) был грандиозный шухер. Представляем, что творится там сейчас", – отметили в "Политбавовне".

Напомним, 3 октября 2023 НАБУ и САП сообщили городскому голове Сум и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды. Накануне обоих задержали "на горячем", когда они получали последнюю часть взятки – 1,4 млн. грн.

Всего фигуранты, которым сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) требовали 2,13 млн грн неправомерной выгоды. В такую сумму чиновники оценили свои услуги по "принятию решения об установлении тарифа и несоздании искусственных препятствий в деятельности предприятия", осуществляющего вывоз бытового мусора в Сумах.

Сейчас Лысенко и его сообщник ожидают избрания меры пресечения. Если суд признает мэра виновным, он может оказаться за решеткой на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.