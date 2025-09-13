Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Одессу. Фото и видео

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Одессу. В этот город британский политик приехал впервые.

В сети появилось видео с Джонсоном в Одессе. А нардеп Алексей Гончаренко опубликовал фото с именитым британцем и еще одним высоким гостем, меценатом Майклом Эшкрофтом.

Сообщения о прибытии Джонсона в Одессу появились в местных пабликах утром 13 сентября.

"Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен в Одессе", – написал один из них, прикрепив к сообщению видео с британским политиком.

На коротком видео кроме самого экс-премьера Великобритании заметен также народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Впоследствии он подтвердил и сам факт визита Джонсона, и то, что встретился с ним в Одессе.

Компанию во время поездки в Украину, по словам нардепа, экс-премьеру Британии составил лорд Майкл Эшкрофт, британский меценат и бизнесмен, который, как и Джонсон, является другом Украины.

"Борис Джонсон в Одессе! Рад встрече! А также рад в очередной раз видеть здесь большого друга лорда Эшкрофта!" – написал Гончаренко.

По словам нардепа, Одессу Джонсон посещает впервые.

Фотографию с Джонсоном и Эшкрофтом Гончаренко сделал возле старой британской пушки с фрегата "Тигр". Этот трофей времен Крымской войны XIX века установлен как памятник на Приморском бульваре в Одессе.

"Мы гордимся, что предоставили украинцам оружие лучше, чем это", – сказал Джонсон, указывая на старинную пушку.

На момент публикации новости какой-либо информации о цели визита высоких гостей из Великобритании не было.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях Джонсон призвал разрешить Украине бить по военным базам в РФ. Политик убежден, что это единственный возможный путь для завершения российско-украинской войны.

