'Сможем завершить эту войну единственным возможным путем': Джонсон призвал разрешить Украине бить по военным базам в РФ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна получить право наносить удары по военным базам в России, откуда осуществляются атаки на мирных жителей. Он отметил, что Россия не спрашивает ни у кого разрешения на атаки по украинским населенным пунктам и безнаказанно убивает украинцев.

Об этом Джонсон сказал во время выступления на Украинском форуме оборонных инноваций, который проводится при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI). Политика процитировала в Facebook пресс-служба NAUDI.

"Президент Трамп сам вполне справедливо подчеркивал: мы должны дать украинцам разрешение применять это оружие по базам, которые используются для убийств их гражданских, даже если эти базы расположены в России. Конечно, мы должны это сделать. Почему россияне могут бить где угодно в Украине, а мы отказываем Украине в праве отвечать?" – сказал Джонсон.

Он отметил, что больше всего Украина нуждается в финансовой поддержке для развития собственных оборонных возможностей.

Необходимо снять стратегическую неопределенность

Бывший премьер подчеркнул, что для прекращения войны необходимо снять стратегическую неопределенность и четко показать Кремлю, что Украина принадлежит к западной системе безопасности.

"Мы должны наглядно показать своими действиями, что Украина сделала выбор в пользу Запада и мы будем поддерживать ее в этом стремлении. Именно поэтому идея "коалиции желающих" так важна. Расширяя уже имеющиеся форматы сотрудничества, мы можем коллективно, как Запад, доказать: Путин не решает, какие иностранные страны могут заходить в Украину для помощи в обороне. Это решают сами украинцы", – подчеркнул Джонсон.

Он отметил, что будущее Украины – это вопрос идентичности и выбора, а не территории.

"Речь идет не о территории. Речь идет о судьбе. Речь идет об идентичности. Украина выбрала путь на Запад, и мы должны подтвердить этот выбор нашим присутствием в Украине, западными гарантиями безопасности и сделать очевидным, что она идет к европейским и в конце концов к натовским институтам", – сказал экс-премьер-министр Великобритании.

В то же время Джонсон признал, что прекращение огня могло бы стать выходом из ситуации, даже если это будет означать замораживание конфликта.

"Я думаю, что прекращение огня было бы хорошим решением, даже если, к сожалению, оно будет означать замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта, оставив Путину де-факто контроль над значительной частью Украины. Это не будет компромиссом в вопросах суверенитета. Это дало бы ему выход, а украинцы знали бы, что фактически спасли свою страну и демократию. И все, что сейчас нужно, – чтобы глобальные союзники Украины проявили хотя бы одну десятую доли той отваги, которую показывают украинцы. Тогда мы сможем завершить эту войну единственным возможным путем – со свободной, суверенной и независимой Украиной", – подытожил Джонсон.

После выступления украинские ветераны подарили Борису Джонсону трофейный обломок беспилотника "шахед", которым российские войска атаковали населенные пункты Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Борис Джонсон призвал Запад к более жестким санкциям и передаче Украине замороженных активов России. По мнению Джонсона, сила и решимость Запада помогут остановить преступную войну. В первую очередь нужно ввести дополнительные ограничения для российской экономики. Также Европа, как отметил он, могла бы по примеру США ограничить возможности стран, которые сотрудничают с РФ.

