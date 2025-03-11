Было продуктивно: в Белом доме подвели первые итоги встречи с украинской делегацией в Джидде

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошел первый раунд встречи делегаций Украины и США. В Белом доме эти переговоры назвали продуктивными, встреча имела положительный результат.

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Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Sky News. Она отметила, что поступавшие в течение дня новости были положительными.

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс тоже прокомментировала встречу в Джидде, отметив, что вскоре могут появиться "фантастические новости".

"Другие фантастические новости могут появиться касательно человечества, поэтому мы очень оптимистичны. Я знаю, что госсекретарь [США] также [оптимистичен], потому что он знает, что стоит на кону", – сказала она.

По словам Брюс, 11 марта было волнующим днем, который "может много означать для всех людей во всем мире".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации среди прочего обсуждали возможное соглашение о прекращении войны с Россией и развитие двусторонних отношений.

Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного, режима прекращения огня. Он может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией.

После этого американская сторона анонсировала переговоры США с представителями РФ. "Теперь мы передаем предложение России. Надеемся, что она скажет "да" миру. Мяч теперь на стороне России", – отметил глава Госдепа США Марко Рубио.

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